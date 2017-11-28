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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AKP'den ilk tepki: Resmi işlemi belge diye sundu!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın akrabalarının Man Adası'nda kurulan bir off-shore şirkete para aktardığını iddia etmişti

28 Kasım 2017 18:23

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'nda kurulan bir off-shore şirkete Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığı iddiasını değerlendirdi. "Bütün iddialar yalan" diyen Turan, "Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu istifa etmeli" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkındaki para transferi iddialarının ardından AKP'den ilk açıklama geldi. A Haber'e konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli" dedi.

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