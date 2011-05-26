-KILIÇDAROĞLU'NUN HELİKOPTERİ YİNE ARIZALANDI SİVAS (A.A) - 26.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bineceği helikopter yine arıza yapınca Sivas'tan Bingöl'e hareket edemedi. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde konakladığı Büyük Otel'den miting yapacağı Bingöl'e gitmek üzere Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, dün Gümüşhane'de arızalanan ve arızasının giderilmesinin ardından Sivas'a gelen helikoptere bindi. Motoru çalıştırılan helikopter, yine arıza yapınca kalkış yapamadı. Bunun üzerine pilotlar ve teknisyen, helikopterdeki arızayı gidermeye çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, helikopterden inerek havaaalanının VIP salonuna geldi. Kılıçdaroğlu, arızanın, helikopterin jeneratöründeki arızadan kaynaklandığını belirterek, Bingöl'e yakın bir mesafeye özel uçakla gideceklerini söyledi. Basın mensuplarının, ''nazara mı geldiniz?'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir tane nazar boncuğu takacağız. Başka çaremiz yok herhalde'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu ve partililer, halen havaalanında bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, dün Gümüşhane'den Sivas'a gideceği aynı helikopterin motorlarından birinin arızalanması nedeniyle Sivas mitingi iptal edilmiş, bu ile karayoluyla geçmek zorunda kalmıştı.