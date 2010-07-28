T24 - CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu genel başkanlık sürecini değerlendirdi. Bu süreç içindeki en büyük hedefinin belirgin bir oy artışı olduğunu açıkladı.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanlıkta oturma” kriterini, “Belirgin bir oy artışının sağlanmasıdır. Oylarınızda anlamlı bir artış yoksa seçimde başarılı sayılamazsınız. Örneğin oyların yüzde 21’den 23’lere yükselmesi başarı olarak kabul edilemez. Tabanımızı ve aydınlarımızı tatmin edecek bir oy artışı başarıdır. Amacımız birinci parti olmak, hedef de iktidarı kurmak” diye açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık kriteri





Referandum tahmini



“Tüm ilan tahtaları AKP tarafından tutulmuş. Devletin valisi, kaymakamı AKP görevlisi gibi çalışıyor. Ancak referandumda çok büyük bir ihtimalle ‘Hayır’ oyu çıkacak. Referandum sürecinde toplam 65 ile gidecek, neredeyse her yerde olacak ve halkımıza ‘Hayır’ gerekçelerimizi anlatacağız. Güneydoğu’da Batman, Siirt ve Mardin’e gideceğiz. Hafta sonu da Sayın Başbakan’ın memleketi Rize’de olacağız.





İnanç problemleri



Kürt sorunuyla ilgili yeni bir rapor hazırlanması için çalışmalara başladık. Arkadaşlarımız 3 ile gittiler. Gezileri sürecek, kısa sürede rapor tamamlanmış olacak. Kürt sorununun yanı sıra ‘Türkiye’nin inanç problemleri’ konusunda da bir çalışma başlattık. İnançlarla ilgili temel problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerimizin ortaya konması açısından bu çalışma önemli olacak. Kürt sorununu da türban sorununu da CHP iktidarında çözeceğiz. Bu bir niyet beyanıdır. İktidara gelince nasıl çözüleceğini halkımız görecek. İktidara gelince devletin tüm kurumlarının da bilgisini alarak bu iki sorunu da çözeceğiz.





Davaları idare AKP’den



Ergenekon sürecinin savcısı (Başbakan Erdoğan) var. Yani tüm bu davalar siyasi davalardır. Davalar da AKP Genel Merkezi’nden fiilen yürütülüyor. Yüksek Askeri Şûra öncesinde çıktı bu tutuklama kararları. Savcı cübbesini giymiş siyasinin (Başbakan Erdoğan) YAŞ öncesi bazı yerleri dizayn çabası. Birilerinin önü kesiliyor, belli kişilerin terfi etmemesinin yolu hazırlanıyor.







