CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflar arasında, Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarında çekindiği vesikalıklar ve Fransa'da görev yaptığı dönem de dahil olmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve kızlarıyla verdiği pozlar yer aldı.

Fotoğraflar, gazeteci Makbule Cengiz'in Adalet Yürüyüşü'nün öncesi ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı, "Umut Hep Var" kitabının okuyucuyla buluşmasıyla gün yüzüne çıktı.

Oda TV'nin, gazeteci Makbule Cengiz'in "Umut Hep Var" kitabından paylaştığı fotoğraflar şöyle: