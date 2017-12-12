Makbule Cengiz’in Kılıçdaroğlu kitabına basılmadan sansür!

Gazeteci Makbule Cengiz'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı ''Umut Hep Var'' isimli kitabı baskı için matbaaya gönderen Kırmızı Kedi Yayınevi yetkililerine matbaadan ret yanıtı geldi. Matbaa yetkilileri "fazla siyasi içerikli olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz" diyerek kitabı basamayacaklarını söyledi.

Matbaa yetkililerinin yayınevine gönderdiği e-posta'da "siyasi içerikli bastığımız 3-4 kitaptan dolayı defterlerimiz hâlâ inceleniyor" denilirken, kitabı basmayı kibarca reddettiği görülüyor.

Cengiz duruma Twitter'dan tepki göstererek, ''Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğim nehir söyleşi kitabım 'Umut Hep Var'ın matbaadan gelmesini beklerken, sansür geldi. Ama buna elbette boyun eğmeyeceğiz'' dedi.