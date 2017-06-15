Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı tahliye edildi

‘FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 8 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanları alındı. Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, kendisinin diğer tutuklanan sanıklardan 3 gün önce tutuklandığını belirterek, "Demokrasi bedel ödemeden kazanılmaz. Deniz Nazım isminde 1 yaşında çocuğum var. Tuncay Özkanlara, Balbaylara da oldu böyle şeyler. ByLock kullanmadığıma dair delili de sundum, bu iddia çürüdü. Uygunsa beraatimi, aksi takdirde tahliyemi istiyorum" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 'FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemleri anlatılan iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülüyor.