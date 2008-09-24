Kılıçdaroğlu'nun elindeki belge ortaya çıktı



AKP’li Fırat’ın, Gümrük Kontrolörü Bayram Çolak’ı ‘haksız mal edinmekle’ suçlaması üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun devreye girdiği ve inceleme sonunda Çolak’ı aklayan belgeye Başbakan Erdoğan’ın imza koyduğu anlaşıldı



AKP’li Fırat’ın, Gümrük Kontrolörü Bayram Çolak’ı ‘haksız mal edinmekle’ suçlaması üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun devreye girdiği ve inceleme sonunda Çolak’ı aklayan belgeye Başbakan Erdoğan’ın imza koyduğu anlaşıldı





CHP’li Kılıçdaroğlu’nun dünkü basın toplantısında gündeme getirdiği Bayram Çolak’ı aklayan belgede Başbakan Erdoğan’ın imzası bulunuyor.





CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın iftira attığına dair açıklayacağı belgenin 18 Aralık 2007 tarihli Gümrük Müsteşarlığı’na gönderilen bir yazı olduğu ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan belgede, Fırat’ın, ortak olduğu şirket Menas hakkında hayali ihracat raporu yazan Gümrük Kontrolörü Bayram Çolak’ın “haksız mal edindiği” yönünde ortaya attığı iddiaların doğru olmadığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı basın toplantısında Fırat’ı hedef alarak “Sizin iftira attığınızı, sayın Başbakanın imzasıyla kanıtlarsam ne yapacaksınız?” sorusunu yönelterek, bugün bir açıklama yapmasını, aksi halde perşembe günü kendisinin konuyu gündeme getireceğini söyledi.



Olayın gelişimi



Edinilen bilgiye göre Fırat, bir dönem ortağı olduğu Menas isimli şirket hakkında hayali ihracat raporu hazırlayan Bayram Çolak isimli gümrük kontrolörü hakkında, ‘haksız mal edindiği’ iddiasıyla 14 Mart 2007 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu’na başvuruda bulundu.

Fırat dilekçesinde, Bayram Çolak’ın Gümrük Kontrolörlüğü mesleğine girişi ile bugünkü mal beyanı arasında izah edilemeyecek farklar olduğunu iddia ederek, haksız edinilen malları da eşi ve çocukları üzerine geçirdiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan, Fırat’ın bu başvurusuna 5 Nisan 2007 tarihinde “olur” vererek, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nu devreye sokmuştu. Başmüfettiş Mehmet Gürbüz ve Müfettiş Mehmet Emin Baysa tarafından yapılan inceleme sonucu 3 Aralık 2007 tarihli rapor hazırlandı.

Raporda, “Kamu kurumlarından, özel yatırım bankaları ile kamu, özel ve yabancı mevduat bankalarından gelen ve rapor ekinde yer alan bilgi/belge/tapu kayıtları/banka ekstrelerine göre, şikâyet dilekçesinde adı geçen Bayram Çolak ile eşi Handan Çolak ve çocukları ve kardeşleri adına açılmış ve işlem gören/görmüş hesaplarda tapu kayıtlarında normal gelirleriyle elde edilemeyecek herhangi bir hesap, para hareketi veya harcamasına rastlanmamıştır.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Bayram Çolak hakkında yürütülen inceleme neticesinde müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmadığı, bu konuda müfettişliğimizce soruşturma yapılmasına gerek bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”



Nihai karar Erdoğan’dan...



Fırat’ın iddialarına karşı Çolak’ın aklanmasını sağlayan 3 Aralık 2007 tarihli bu rapor Başbakan Erdoğan’a sunuldu.

Erdoğan da Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun tespitlerini yerinde bularak 18 Aralık 2007 tarihinde attığı imza ile Çolak hakkındaki nihai aklanma kararını vermiş oldu.





