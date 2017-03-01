Kılıçdaroğlu'nun 'Diktatör bozuntusu' sözleri için Hasan Cemal'e ceza!

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) Kurucu Başkanı Hasan Cemal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verdiği "Diktatör bozuntusu!" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını erteledi.

Hasan Cemal, 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla hakkında açılan ve toplamda 2,5 yıla kadar hapis cezası istenen davada 14 Şubat'ta hâkim karşısına çıkmıştı. Cemal'e, 11 Temmuz 2016'da yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını ertelemişti. Hasan Cemal, aynı yazı nedeniyle öne sürülen "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından ise beraat etmişti.

Savcı ne demişti?

Cumhuriyet savcısı Turhan Elbistan, Hasan Cemal'in 16 Ocak 2016'da yayımlanan yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olan "Eyy diktatör bozuntusu! Bir de kalkmış diyorsun ki. Hem devletin ekmeğini yiyorlar, hem de ihanet ediyorlar! Peki ya sen?.. Hem ‘devletin ekmeği’ni yedin, hem de malı götürmedin mi? Dünyanın en zengin liderleri arasına katılmadın mı? Hem devletin ekmeğini yiyip, hem de devleti soymak olur mu?Söyle, olur mu? Şunu iyi bil. Bu kara leke senin alnındadır ve leke hiç temizlenmeyecektir" ifadeleriyle eleştiri sınırını aştığını, Tayyip Erdoğan'ı diktatörlük ve yolsuzlukla suçlayarak kişilik haklarına saldırdığını iddia etmişti.

Hasan Cemal: İfade özgürlüğü

demokrasinin temeli

Hasan Cemal soruşturmayla ilgili olarak 31 Ekim'de verdiği ifadede, 'yazısında soruşturmaya konu edilen ifadelerin ana muhalefet partisi liderine ait olduğunu, bu görüşlerin ağır eleştiriler olmakla birlikte demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu' vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanına hakaretten ceza

Hasan Cemal'in avukatı Ferat Çağıl, esasa ilişkin savunmasında "Açıklanan tüm ibareler müvekkilimin olmayıp bir parti genel başkanının bir konuşmasından aynen alıntı yapmıştır, dolayısıyla müvekkilim tarafından sarfedilmiş cümleler olmayıp müvekkilim sadece son paragrafta bu hususu açıklamış olması hasebiyle buradaki yazının asıl söyleyen kişi kendisi değildir. Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları itibariyle söylenen sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bunun ağır eleştiri niteliğinde sayıldığı birçok yazı ve kararlarda açıklanmıştır. Bu nedenle müvekkilimin de gazeteci oluşu ve toplumsal olaylar nedeniyle ortaya çıkan bir fikri internette gazeteci olarak köşesinde açıklamış olmasında suç unsurlarının bulunmadığı kanaatindeyiz ve bu nedenle beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

24. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Şahin Kurt, Hasan Cemal'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi, ceza ertelendi.

Özgür Gündem davasında

24 Kasım'da hâkim karşısına çıkmıştı

Hasan Cemal, Özgür Gündem davası kapsamında 24 Kasım 2016'da İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkmıştı. Cemal, savunmasında, “47 yıldır gazetecilik yapıyorum ve bu sürede çok uzun yılardır Kürt sorununu izliyorum. Bu çerçevede Öcalan'la da Karayılan'la da Genelkurmay'la da görüştüm. Kürt sorunu konusunda dört kitap ve sayısız makale yazdım. Bu çerçevede hiçbir zaman bir örgüt propagandasına alet olduğum yönünde dava açılmadı. Bu ilk. Bazen düşünüyorum ben mi değiştim yoksa hukuk mu değişti" diye konuşmuştu. Hasan Cemal için bu davada 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Cumhurbaşkanına hakaret'

iddiasıyla açılan iki davada beraat etti

Hasan Cemal, iki yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" iddiasıyla açılan iki davada da 20 Aralık 2016'da beraat etmişti. Yazılardaki ifadelerin hakaret suçu kapsamına girmediğine hükmedilen iki beraat kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamalardan vazgeçmesinin etkisi olmadığını ifade eden Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz "Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasında müşteki suçlamadan vazgeçse de ceza davası devam eder" demişti. Hasan Cemal'in 4 Ekim 2015'te yazdığı "Sen cumhurbaşkanı ol, hem de..." ve 4 Ocak 2016'da yazdığı "Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan'la..." başlıklı yazıları nedeniyle TCK 299. madde uyarınca iki davada 14'er aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapsi isteniyordu