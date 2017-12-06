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 KILIÇDAROĞLU'NUN DA YER ALDIĞI FOTOĞRAF SORUŞTURMA DOSYASINDA...

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan  CHP Eski Milletvekili Aykan Erdemir'in soruşturma dosyasına CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer

06 Aralık 2017 18:36

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
Türkiye\'den ABD\'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan  CHP Eski Milletvekili Aykan Erdemir\'in soruşturma dosyasına CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da yer aldığı bir fotoğraf girdi. 
Soruşturma dosyasına giren ve Amerika\'da Türk-Amerikan Birliği (TAA) temsilcileri ile görüşmesi sırasında çekildiği belirtilen fotoğrafta, 
Kılıçdaroğlu ve Erdemir\'in yanı sıra FETÖ\'ye yakın isimler olduğu belirtilen Kemal Öksüz, Faruk Taban, Emre Çelik gibi isimler bulunuyor. Söz konusu fotoğrafın 17-25 Aralık soruşturmasından 13 gün önce ABD\'de yapılan bir toplantı sonrası çekildiği, toplantıya aracılık edenin de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlığına el konulan  Erdemir olduğu iddia edildi. 

AK PARTİLİ VEKİLİN SAVCILIĞA SUNDUĞU DOSYADA DA VAR...
Öte yandan geçen hafta AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu  hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Külünk bu suç duyurusu  dilekçesiyle birlikte 66 sayfalık bir dosyayı da savcılığa vermişti. Dosya içerisinde Aykan Erdemir soruşturması dosyasına giren ve Kılıçdaroğlu\'nun da yer aldığı fotoğraflar yer almıştı. Külünk, savcılığa yaptığı suç duyurusunda Kılıçdaroğlu\'nun söz konusu belgeleri savcılığa teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmasını talep etmişti. 

Görüntü Dökümü:
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-Dosyaya giren fotoğrafı

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