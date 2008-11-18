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Politika

'Kılıçdaroğlu'nun cesareti varsa aday olur'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle ilgili iddialarına, karşın ‘Cesareti varsa gelir aday olur’ dedi.

18 Kasım 2008 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisiyle ilgili iddialarına, "Yaramız yok gocunalım. Bizi İstanbullular bilir. Sayın Kılıçdaroğlu cesareti varsa gelir İstanbul’a aday olur" diye yanıt verdi.

Conrad Otel’de düzenlenen 3’üncü Bilgi Kentleri Uluslararası Sempozyumu’na katılan Topbaş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Topbaş bir soru üzerine, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kadir Topbaş bir iş adamına 48 saat içinde 11 trilyon lira (11 milyon YTL) rant sağladı" iddialarına tepki gösterdi.

Her insanın karşısındakini kendisi gibi gördüğünü belirten Topbaş, şunları söyledi: "Bu bir genel kuraldır. Düzgün insan karşısındakini düzgün görür, kolay aldatılır. İstanbul’la ilgili iddiaları varsa bizim Meclis zabıtlarımız var. Geçen ayki CHP grup başkanvekilinin konuşmasını okusunlar. Şahsımla ilgili, belediyemizle ilgili CHP’lilerin ifadeleri var. Çamur atalım, iz bırakalım olmaz. Bizde çamurun izi dahi kalmaz, hiç endişemiz yok."

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