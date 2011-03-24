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Politika

KILIÇDAROĞLU'NUN BİR MİLYONUNCU TAKİPÇİSİ ESRA OLDU ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 12:18

-KILIÇDAROĞLU'NUN BİR MİLYONUNCU TAKİPÇİSİ ESRA OLDU ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Barış Gündoğan - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' üzerinde oluşturulan hayran sayfasının, 1 milyonuncu takipçisinin Ankara'dan Esra Can adlı genç olduğu bildirildi.      AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, geçen yıl kasım ayı başında facebook üzerinde kişisel görüşlerini, duygu ve beğenilerini ''Sakin Güç'' adlı sayfasında paylaşmaya başladı.      Gündemle ilgili görüşlerini ''kilicdarogluk'' isimli twitter adresinden de paylaşan Kılıçdaroğlu'nun, bu adreslerinin yanı sıra, Facebook gönüllülerince yürütülen hayran sayfası da kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.      Kılıçdaroğlu'nun, facebook gönüllülerce oluşturulan hayran sayfası 1 milyon 2 bin 474'e ulaştı.  CHP'nin resmi internet sitesi aracılığıyla takipçilerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, 1 milyonuncu takipçisini ise CHP Genel Merkezi'nde ağırlayacağını duyurdu.  CHP'nin İnternet ve Sosyal Medya Birimi'nce, 1. milyonuncu takipçinin Ankara'dan Esra Can olduğu belirlendi.  Önümüzdeki günlerde, Can'ın, hayran sayfasının gönüllüleri ile CHP'ye davet edileceği ve Kılıçdaroğlu ile görüşecekleri bildirildi.  Bu arada, hayran sayfası takipçileri ise yeni hedefin 2 milyon olduğunu duyurdu.

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