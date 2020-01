Kılıçdaroğlu'nun bilgi teknolojilerinden sorumlu başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul oldu

1 Kasım seçimlerinde Elazığ milletvekili adayı olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim ve bilgi teknolojilerinden sorumlu başdanışmanı oldu.

Milliyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'u, eğitim ve bilgi teknolojilerinden sorumlu genel başkan başdanışmanı olarak atayıp, bir yazı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000 - 2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi.

26. Dönem Elazığ Milletvekili 1. sıra adayı olmadan önce ABD'nin en prestijli üniversitelerinden University of California San Diego'da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapan Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan "The Best Paper Award" ödülüne layık görülmüştü.

3 yıldır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli, Nehir Lale ve Deniz Nazım adında iki çocuğu bulunuyor.