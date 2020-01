Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklarken kullandığı bankacılık terimi 'SWIFT' nedir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspat et, istifa edeceğim" dediği belgelere ait dekontları açıkladı. Belgeleri açıklarken kullandığı bankacılık terimlerinden birisi ise "SWIFT" oldu. Peki SWIFT ne demek? Nasıl kullanılıyor? İşte cevabı:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısa adı olan SWIFT; Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamaktadır. SWIFT sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı.

SWIFT, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankacılık sisteminde SWIFT kodları standarttır.

Yani uluslararası para gönderimlerinde; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası demek para transferlerinde işe yaramayabilir fakat TCZBTR2A denildiği zaman, paranın gideceği hesabın bir Türkiye'den T.C Ziraat Bankası olduğu anlaşılacaktır.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a dekont gösterdi: Haysiyetli bir adamsan gereğini yap! Kılıçdaroğlu Erdoğan'a dekont gösterdi: Haysiyetli bir adamsan gereğini yap!

BIC nedir?

Bank Identifier Codes (Banka tanımlama kodları) demektir.

BIC numaraları bankaların kuruluşunun ismi ve bulunduğu şehire göre tayin edilir. Her finans kuruluşunun merkezleri ve birimleri yaptığı işlere göre bir veya daha fazla BIC kodu sahibi olabilmektedir. Operatörlerin bilgisayar aracılığı ile girdiği kodlar ve mesajlar karşı bankaya özel bir ağ yardımı ile iletilmektedir.

SWIFT koduna örnek

Örneğin; Akbank BIC Kodu / SWIFT Kodu AKBKTRIS bu swift kodunu inceleyecek olursak:

1- İlk 4 karakter – banka kodunu

2- Sonraki 2 karakter - ıso ülke kodunu (Türkiye için TR)

3- Sonraki 2 karakter - Yerel kodunu (Bazı ülkelerde 3 karakter olabilir)

4- Son 3 karakter ise - Şube kodunu belirtir.

SWIFT işlemi nasıl yapılır?

1- SWIFT yapacağınız hesabınızı,

2- İşlem ücretinin alınacağı hesabınızı,

3- Transferi gerçekleştireceğiniz bankanın bulunduğu ülkeyi ve bu bankanın ilk harfini,

4- Transferi gerçekleştirmek istediğiniz bankanın/şubenin bulunduğu şehrin ilk üç harfini girmeniz gerekmektedir.

Tüm bu bilgiler yerine, para transferi yapacağınız bankanın SWIFT kodunu biliyorsanız bu kodu girmeniz yeterli. Banka Swift kodları 11 haneden oluşur. Eğer Swift kodu 11 haneden az ise, sonuna X harfi ekleyerek 11 haneye tamamlayabilirsiniz.

Bu girişleri yaptıktan sonra belirlediğiniz kriterlere uyan ve SWIFT sistemine tanımlı banka şubeleri listelenecektir. Transfer yapmak istediğiniz banka bu listede yoksa, işleminizi şubenize giderek yapmanız gerekir.

SWIFT işleminde para karşı hesaba ne zaman ulaşır?

SWIFT işlemleri girişinizi saat 17:00'dan önce yaparsanız transferiniz iki iş günü içinde, 17:00'dan sonra yaparsanız 3 iş günü içinde karşı bankadaki hesaba ulaşır.