Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de hiçbir işlem yapılmadan doğrudan savcılara gönderilmesi sonucunu doğuran anayasa değişikliğiyle ilgili süreç tamamlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yasanın TBMM’de kabul edildiği 20 Mayıs tarihi esas alınarak milletvekili ve dosya sayısı kesinleşti. Dokunulmazlık paketi, “milletvekili sayısı 148, dosya sayısı ise 796” olarak bağlandı. 21 Mayıs’tan itibaren TBMM’ye gelen veya gelecek hiçbir dosya, bu düzenlemenin kapsamında olamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlığa geçiş kanlı olur" sözleri de fezlekelere girdi.

Savcılara gönderilecek

Tasnifi tamamlanan dosyalar, TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı üzerinden ilgili savcılara gönderilecek. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı, bu kurumların temsilcileriyle toplantı yaparak süreci kısaltacak. Dosyaların, doğrudan savcılara ulaştırılması için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi planlandı.

148 milletvekili hakkındaki 796 dosyanın oda büyüklüğünde bir mekanı doldurduğu belirtildi. İddialar ve dökümanlar nedeniyle dosyalar, birden fazla klasörden oluşabiliyor. Bu nedenle dosyalar hazırlandıktan sonra bir kamyonetle Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.

Tüm bu işlemler 15 gün içinde tamamlanacak. Bazı milletvekillerinin Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılandıkları dönemde, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmaların başsavcılıklarca yapılması için genelge yayınladığı belirtildi. Bu nedenle dosyaların yaklaşık 200 başsavcıya gönderileceği ifade edildi. Ancak suçun işlendiği yerde başsavcı yoksa, dosya ilgili savcıya ulaştırılacak.

Savcılar, dosyaları suç tasnifine göre inceleyecek, suçlanan milletvekilini ifadeye çağıracak. Savcı, delilleri yeterli görürse dava açacak. Savcı suç niteliğine göre, isterse mahkemeden tutuklama talep edebilecek.

Kan da dosyada

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 11 Mayıs’ta başkanlık sistemi tartışmalarına yönelik dile getirdiği, “Anayasayı değiştirelim... Ne için? ‘Başkanlık sistemini getireceğiz’. Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak, hâkim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz” sözleri de hızla bu pakete yerleştirildi. Bu konuda hazırlanan fezleke, 9 gün gibi kısa bir süre içerisinde yasanın kabul edildiği 20 Mayıs tarihinden önce TBMM’ye ulaştı.