Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı'ndan Erdoğan'a ağır hakaret

CHP Edirne Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, partinin Keşan CHP Keşan ilçe binasında düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, ağır ifadeler kullandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmalarını değerlendiren Gaytancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, "G.rizekâlı, cumhurbaşkanı denen diktatör bozuntusuna buradan sesleniyorum. Türkiye'yi germeye kalkmasın, kendisine de gerizekalı diyorum" ifadelerini kullandı.

Bu ifadesini bir kez daha tekrarlayarak, "İstediği kadar da fezleke düzenlesin" şeklinde konuştu.

Gaytancıoğlu'nun sözlerinin yer aldığı basın toplantısının kaydı kesanpostasi.com sitesi tarafından YouTube'da yayınlandı.

OKAN GAYTANCIOĞLU'NUN O SÖZLERİNİN VİDEOSU