Kılıçdaroğlu'nun avukatı cübbesini atarak salonu terk etti

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki 3 ayrı tazminat davasını aynı gün Erdoğan lehine karara bağladı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 95 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hâkimin tavırları nedeniyle verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu. Çelik'in, “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk ettiği belirtildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre CHP liderinin kendisine “Man kafa” diyen Erdoğan aleyhine açtığı davayı reddeden Hakim Fatih Akkuzu, Erdoğan'ın 3 ayrı davadaki tazminat taleplerinin ise kabul etti.

Cübbeyi çıkardı

Peş peşe görülen davaların duruşmaları sırasında reddi hakim talebinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik , hakimin tavırları nedeniyle verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti. Erdoğan'ın açtığı üç davayı da karara bağlayan Hakim Akkuzu, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'a 50 bin, 25 bin ve 20 biner lira olmak üzere toplamda 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Kılıçdaroğlu bu tazminatları yasal faiziyle beraber ödeyecek.