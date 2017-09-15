"Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, onu içeride tutmak isteyen bir emir olmazsa kısa sürede bırakılır"

2010 yılı referandumundan sonra HSYK'daki FETÖ yapılanmasına tepki göstererek Yargıtay hâkimliğinden istifa eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara’da evi ve arabasında yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında CHP’liler ve barolardan avukatlar hazır bulundu.

“Bilgisayar, flaş bellekler alındı”

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın verdiği bilgilere göre, arama işlemi şöyle gerçekleştirildi:

İstanbul’dan Ankara Emniyeti’ne gönderilen resmi yazı kapsamında, gözaltı süreci gerçekleştirildi, evde arabada aramalar yapıldı. FETÖ ile bağlantılı bir gerekçe sunuldu. Çocukların bilgisayarı, kendi bilgisayarı ve laptopu alındı. Flaş bellekleri aldılar. Ancak, Celal Çelik, “Benim gözümün önünde alınmadı, Alınırken görmedim” diye bir flaş belleğe itiraz etti. Bilgisayarların imajı (Kopyalanarak yedeklenmesi işlemi) teknik olanağımız yok gerekçesiyle alınmadı. İmaj alınmadı diye tutanağa geçirildi. 7 Günlük gözaltı süreci var.

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, avukat Celal Çelik’in evinde yaşananları T24’e anlattı:

“Bizim için sürpriz olmayan gözaltı”

“Bugün bizim için artık sürpriz olmayan bir gözaltı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bütün halk kesimlerine doğru yönelmiş saldırının giderek CHP üzerine yoğunlaştırılmaya doğru başlandığını görüyoruz. Bugün gözaltına alınan Çelik partimizin avukatıdır. Aynı zamanda bir hakimdir daha önce YARSAV’da görev yapmış bir arkadaşımızdır ve yargı çevresine Fethullah’ın hakim olduğu, Fethullah’ın her şeye egemen olduğu bir dönemde, yargıç kesimiyle artık mücadele edilemeyeceğini burada hukuk da olmayacağını düşünerek savunma için istifa etmiştir.”

“Son TV programı birilerini tahrik etmiştir”

“Avukatlığa başladı aynı zamanda bir tercih yaparak CHP’de avukatı olarak görev yapmıştır. Daha önce ve bu süreçlerde de hayatının her döneminde adaleti sağlayan ve hukuka uygun davranan ve insan haklarına dayalı bir hukuku önemseyen ve onu hayata geçirmeye çalışan bir arkadaşımız olmuştur. Şimdi son TV programında kararlı duruşu ne yapılmak istendiğini ve yapılanların yanlış olduğunu ifade etmeye çalışı büyük bir olasılıkla birilerini tahrik etmiştir ve hakkında bir ihbarda bulunulmuştur biz buna inanıyoruz.”

“Evinde ve arabasında arama yapıldı”

“Fakat her ihbarı değerlendiren ve her ihbarın peşinden insanları mağdur eden adaleti giderek artık adalet olarak anılmasının olanaksız olduğunu düşünüyoruz. Bugün sabah saatlerinde eşini almaya giderken diye bize bilgi geldi. Yurtdışında, gelmek olan eşini almaya giderken gözaltına alındı, evinde ve arabasında arama yapılacağı söylenmiş. Ben haber alır almaz atlayıp gittim çünkü Celal Çelik gerçekten kendisine çok güvendiğim ve açıkça kefil olabileceğim en azından 2011 yılından bu yana bütün çalışmalarına tanıklık ettiğim pek çok savunmasını dinlediğim aynı zamanda partimizin yüksek disiplin kurulunda da onurlu bir şekilde görev yapmakta olan bir arkadaşımız. Bülent Tezcan da geldi. Disiplin kurulunda avukat arkadaşlarımız geldiler daha sonra İlhan Cihaner geldi.

Gözaltına alınması ilişkin İstanbul’dan Ankara Emniyetine evinde ve arabasında arama yapılması yapılmasına ilişkin bir yazı. FETÖ ile bağlantılı gerekçesi var. Çok alışagelmiş bir iddia ya FETÖ ile ya da Dev-Sol’la bir bağlantınız var, ikisinden birisi.”

“Gözünün önünde alınmadığı için”

“Evinden alanın şeyler, çocukların bilgisayarı, kendi bilgisayarı, tableti birkaç flaş bellek alındı sadece birine benim gözümün önünde alınmadı diye birine itiraz etti. Alınırken görmedim dedi. Barodan avukat arkadaşlar da görevlendirilmişti bir de image da alınmadı. Aslında imajın orada alınması gerekiyordu ama teknik olanağımız yok diye almadılar. Bilgisayarların bir örneğinin bize verilmesi gerekiyor. Bu yapılmadı İmaj alınmadı diye tutanağa geçirdik.”

“Celal’i içeride tutmak isteyen bir emir olmazsa kısa sürede bırakılır”

“Ev zaten herhangi bir şey olmayan bir ev, aradıkları şey de zaten elektronik bulgulara yönelmeye çalışıyorlar. Biz eminiz ki arkadan özel olarak başka bir sorun Celal’i içeride tutmak isteyen bir niyet bir emir olmaz ise kısa sürede bırakılacağı umudu içindeyiz

Şu yaşadıklarının bile ve 7 günlük gözaltı süresi bunu bile çak ağır olduğunu düşüyorum. Partini iki avukatı onunla birlikte gidecekler. Kendisi genel başkanımızla bir görüşme yaptı ve genel başkanımızın da bir açıklaması oldu.”

“Zulüm arttıkça direniş de artar”

“Muhalefeti suskun hale getirmeye korku iklimi yaratmaya o iklimi Türkiye üzerinden parlamentoya da yansıtmaya çalışıyorlar. Bu kendi ayaklarına taş düşürmektir. Zulüm arttıkça direniş te artar v bu demokratik direniştir elbette. Biz parlamento da görev yapmaya devam edeceğim kim içeri alınırsa alınsın dışarıda kalan arkadaşlarımız konuşmaya ve sorunları anlatmaya devam edecek. Kaldı ki bugün Cumhuriyet yazarlarına bakarak ya da Enis Berberoğlu’na bakarak ya da diğer tutuklu vekillere bakarak herkesin içeride de bir demokrasi mücadelesi için konuşmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu Türkiye açısından üzüntü verici bir durum.”

“TV programı sonrası kumpas”

“Ben doğrudan doğruya televizyon programı sonrası bir kumpas olduğu inancındayım. Bir savcı eline gelen bir ihbarı araştırır öyle bir hakkı var. İstihbarat olanakları var. Bunun bir gözdağı olduğu açık.”