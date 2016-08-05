Kılıçdaroğlu'nun ardından Gül de Yenikapı kararını verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, pazar günü Yenikapı da düzenlenecek 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılacak.
Ayrıca Abdullah Gül’ün dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak mitinge birlik ve beraberlik açısından katılmasının iyi olacağı şeklindeki temennisini ilettiği öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, bugün düzenlediği basın toplantısıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı dakika ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılacağını duyurmuştu.