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Kılıçdaroğlu'nun amcası Tunceli'de toprağa verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İSTANBUL'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut (86), Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninden sonra Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde toprağa verildi

20 Nisan 2018 15:59

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İSTANBUL\'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun amcası Mehmet Karabulut (86), Tunceli\'de düzenlenen cenaze töreninden sonra Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde toprağa verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, çarşamba günü İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren amcası Mehmet Karabulut\'un cenazesi, bugün sabah saatlerinde Tunceli Cemevi\'ne getirildi. Cemevinde düzenlenen törene, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, merhum Mehmet Karabulut\'un çocukları, yakınları CHP İl Başkanı Şükrü Kılınç ile çok sayıda kişi katıldı. İstanbul\'da düzenlenen cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun işleri nedeniyle katılmadığı cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.
Mehmet Karabulut için saat 11.00\'de Tunceli Cemevi\'nde düzenlenen cenaze töreninde Alevi Dedesi\'nin dua okumasından sonra helallik alındı ve cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Karabulut\'un cenazesi Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek burada toprağa verildi.

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