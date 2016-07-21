Kılıçdaroğlu'nun akrabası Erdoğan’ın oteline saldırısı sırasında hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı Marmaris'te suikast girişiminde şehit olan polislerden Nedip Cengiz Eker'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı başsağlığı açıklamasında "15 Temmuz'da alçakca gerçekleştirilen darbe girişiminde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı suikast girişimde devletin varlığını ve bağımsızlığını koruma görev anlayışıyla darbecilere karşı koyarak şehit olan polis memuru Tunceli Nazmiye ilçesinden ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olan Nedip Cengiz Eker'i rahmetle anıyorum" dedi.