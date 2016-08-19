Kılıçdaroğlu'nun akademisyen danışmanı 'FETÖ' soruşturmasından açığa alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul açığa alındı. Gürsul, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Gürsul, İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden iki ay süreyle açığa alındı. Karar, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında verildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, karar 17 Ağustos’ta Gürsul’a bildirildi. “Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı şimdilik bir adım atmayı düşünmüyorum” diyen Gürsul, 1-2 gün sonra avukatı aracılığıyla ne yapacağına karar verecek.

Yaşananları Kılıçdaroğlu’na aktardığını ifade eden Gürsul, başlangıçta yanlışlık yaşandığını düşünmüş.

Fatih Gürsul karara neden olan olayı şu şekilde anlattı: “Aslında mesele şu; 2011 yılında Fatih Üniversitesi’nden bir kişi bizim üniversitede sınava girdi. Benim verdiğim soru dışındaki bütün soruları cevaplamış. Sınavda haksızlık olduğunu düşünerek şerh düştüm. Rektörlük soruşturdu, sonra üstü kapatıldı. Şimdi FETÖ’nün üniversitesinden gelen biri varken, aynı rektörlük bana ‘FETÖ/PDY soruşturmasından dolayı iki ay görevden alıyorum’ diyor.”