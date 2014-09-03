Kılıçdaroğlu'nun açtığı yurt TÜRGEV'e verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hizmete açtığı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kız öğrenci yurdu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edildi. Yurdun adını "Fatma Aliye Hanim Misafirhanesi" olarak değiştiren TÜRGEV’in yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak da bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Akdeniz Üniversitesi’ne yakın olan Gülveren Mahallesi’nde hizmete açtığı yurdun temelleri, eski başkan CHP’li Mustafa Akaydın döneminde, 2011 yılı Haziran ayında atıldı. Belediyeler yurt olarak açamadığı için ’Çocuk ve Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesisi’ adıyla hizmet veren 300 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdunun açılışı, 25 Mayıs 2013 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.

Kent dışından gelen ve ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tesis, 6 milyon liraya mal oldu. 4 ve 2 kişilik odalar şeklinde düzenlenen yurt, ilk kez geçen öğretim yılında öğrenci kabul etti. Yurda ilk yılında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli meslek uzmanlarıyla yapılan mülakat sonrasında alındı. 4 kişilik odalarda kalan öğrenciler ayda 200 lira, 2 kişilik odalarda kalanlar ise 350 lira ödedi.

Yurdun TÜRGEV’e devri, 30 Mart seçimi sonrası Ak Parti’nin çoğunluğu sağladığı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Ağustos toplantısında alınan bir karara dayanılarak gerçekleşti. Belediye Meclisi, bu kararla Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel’e ’kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek amacıyla protokol imzalama yetkisi’ verdi.

TÜRGEV’ devraldığı yurda ilk Türk kadın romancı Fatma Aliye Topuz’un adını vererek, ’Fatma Aliye Hanım Misafirhanesi’ olara tesisi internet sitesinde tanıttı. Vakfın Akdeniz Üniversitesi Kampusu’nda açtığı stantta da broşür dağıtılıyor.

Mülakata alınıyor

TÜRGEV’e tahsis edilen kız öğrenci yurdunda ortak mekanlar ve çevresi kayıt altına alan 32 kamerayla izleniyor. Fatma Aliye Hanim Misafirhanesi, ayrıca açık büfe kahvaltı, akşamları 5 çeşit yemek, step tahta ve minderleri, pilates topları, tenis masası ve koşu bandına sahip spor salonu, çamaşırhane, mescit, etüt odaları, misafir odası, kafeterya, konferans salonu, revir, 7-24 kablosuz internet ve 7-24 sıcak su gibi imkanları da öğrencilerine sunuyor.

TÜRGEV’in Antalya’daki yurdunda kalmak isteyen üniversite öğrencilerinin, başvurularının ardından mülakattan geçmeleri gerekiyor. Mülakatlar 1 Eylül Pazartesi günü başladı ve 5 Eylül cuma günü sona erecek.

Fatma Aliye kimdir?

Fatma Aliye Topuz, 9 Ekim 1862 tarihinde Ahmed Cevdet Paşa ve Adviye Hanım çiftinin çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi. İlk Türk kadın romancı olan Fatma Aliye Topuz’un ilk romanı, 1892 yılında yayımlanan ’Muhadarat’tır. Bu romanın ardından, Udi, Ref’et, Enin ve Levayih-i Hayat adlı dört roman daha yayımlayan Topuz’un 1914 yılında kaleme aldığı ve Meşrutiyet sonrası siyasal yaşamı eleştirdiği ’Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı’, son eseri oldu. Soyadı kanununun yayınlanmasının ardından Topuz soyadını alan Fatma Aliye Hanım, 13 Temmuz 1936’da İstanbul’da vefat etti ve Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.



2009 yılında yayınlanan 50 liralık banknotların üstünde Fatma Aliye Topuz’un resmi yer alıyor. Fatma Aliye Hanım, ilk Osmanlı kadın feministlerden Emine Semiye’nin ablası, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen’in anneannesidir.