-KILIÇDAROĞLU'NUN ACI GÜNÜ TUNCELİ (A.A) - 25.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayınpederi Ali Hıdır Bozdağ öldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 82 yaşındaki babası Ali Hıdır Bozdağ'ın, Tunceli Moğultay Mahallesi'ndeki ''Kılıçdaroğlu'' isimli apartmanın balkonundan atlayarak intihar ettiği sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken hayatını kaybeden Ali Hıdır Bozdağ'ın cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.