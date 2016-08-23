Kılıçdaroğlu'nu Gaziantep'te AKP'liler karşıladı

Gaziantep’te, 54 kişinin canlı bomba saldırısında yaşamını yitirmesinin ardından taziye ziyareti için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin karşıladı. Şahin, Twitter'dan "’Gaziantep’e başsağlığı ziyaretine gelen CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu milletvekillerimizle karşıladık" diye yazdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, taziye ziyareti için uçakla Adana’ya oradan da karayoluyla Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti kent girişinde karşıladı. Fatma Şahin ile STK temsilcileri kente gelen Kılıçdaroğlu ile birlikte öğle yemeği yedi.

Fatma Şahin, Kılıçdaroğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medyahesabından; ’Gaziantep’e başsağlığı ziyaretine gelen CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu milletvekillerimizle karşıladık’ notuyla paylaştı.

İlk durak Pervariler Derneği

Kılıçdaroğlu'nun kentteki ilk durağı Siirt Pervariler Derneği oldu. Burada saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan ailelerin yakınları ve dernek yöneticileri ile buluşan Kılıçdaroğlu, tüm bölgeye geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bölgede ziyaretleri süren Kılıçdaroğlu, Pervariler Derneği'nden sonra Şırnaklılar Derneği'ni ziyaret edecek.Şehit Uzman Çavuş Adem Özen'in ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu,canlı yayında konuşacak. Kılıçdaroğlu, programının ikinci bölümünde ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası'na da ziyarette bulunacak