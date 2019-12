Kılıçdaroğlu'nu Eskişehir 'e 15 km kala karşıladı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyo programına katılmak üzere geldiği Eskişehir’e 15 kilometre kala kendisini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile makam otomobilinde bir süre sohbet etti.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Kanal D’den canlı yayımlanan "Abbas Güçlü ile Genç Bakış" adlı programa katılmak üzere Ankara’dan kara yoluyla kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Eskişehir’e 15 kilometre kala Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen karşıladı.



Kılıçdaroğlu, makam otomobilinde Büyükerşen ile sohbet etti. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu’nun konaklayacağı Anemon Otel’e 100 metre kala araçtan inip kendi makam otomobiline binerek ayrıldı.



Otele gelişinde Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez ve İl Başkanı Erman Gölet karşıladı. Bir süre otelde kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra programın yapılacağı ESOGÜ’ye geçti. Bir grup genç Kılıçdaroğlu’nu "Başbakan Kemal" sloganı atarak karşıladı.



ESOGÜ Kongre Merkezi’nin VIP Salonu’na geçen Kılıçdaroğlu, burada ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin ile bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Büyükerşen’i otomobilinize alarak görüştünüz. Biz senaryo yazmayalım, sizden gerçeği öğrenelim" demesi üzerine "Arkadaşlar senaryo yazmaya gerek yok. Yılmaz Büyükerşen benim hocam. Biraz görüştük" dedi.





'HER AYDINI, HER YURTSEVERİ CHP BAYRAĞI ALTINA BEKLİYORUZ'



Kılıçdaroğlu, "Büyükerşen’in CHP’ye katılıp katılmama konusunda bir şey söyleyip söylemediğinin" sorulması üzerine de "Sadece sohbet ettik. Bana Eskişehir’i anlattı. Eskişehir’deki hizmetlerinden bahsetti. Karşılaştığı sorunlar var. Bana onları anlattı. Ben de dinledim. O benim hocam. Hocamı dinledim" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Büyükerşen’e, CHP’ye katılma teklifinizi yinelediniz mi" sorusunu "Biz herkesi CHP’ye bekliyoruz. Her aydını, her yurtseveri CHP bayrağı altına bekliyoruz. Gelsinler beraber ülkemize hizmet edelim. Büyükerşen ile güzel bir sohbet oldu" diyerek cevapladı.



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Büyükerşen’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması durumunda CHP’nin destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine "Yılmaz Büyükerşen her türlü makama layık biridir" dedi.



Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde yapılan referandumda Eskişehir’den çıkan sonucu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de "Buradan ’hayır’ çıkması beni mutlu etti. Eskişehir kendine yakışanı yaptı" dedi.



Bu arada programın yapılacağı kongre merkezi önünde toplanan yaklaşık bin kadar öğrenci içeri girmek istedi. Merkezin üç kapısında toplanan ve içeri giremedikleri için tepki gösteren öğrencileri ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin ve İl Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Kutlu ikna etmeye çalıştı. Binanın bazı camlarını kıran bu öğrenci grubuna çevik kuvvet ekipleri engel oldu.