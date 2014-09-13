'Kılıçdaroğlu'nu, başbakan yapmak için elimden geleni yapacağım'

CHP Kurultay'ında Genel Başkanlığı aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Parti içi yarışı kaldırdım kenara koydum, şimdi CHP'yi iktidar, sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Genel Başkanı başbakan yapmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başının belada olduğunu savunarak, sadece 49 vatandaşın değil, Türkiye'nin rehin olduğunu öne sürdü.



Kafa, insan kesen, insanları mezheplerinden dolayı öldüren teröristlere AK Parti hükümetinin terörist diyemediğini ileri süren İnce, şunları söyledi: "Ama çarşı grubunu terör örgütü olarak nitelendiriyor. Yani elinde meşale olanları 14 meşale ile Çarşı'dan terörist çıkartıyor ama kelle kesenlere terörist diyemiyor. Türkiye'nin sınırları delik deşik olmuş, iki milyon Suriyeli Türkiye'nin 81 vilayetinde aç sefil geziyor. Türkiye'nin dış politikasını dip yaptıran adam, Türkiye'yi bir yalnızlığa iten adam, Türkiye'yi, sıfır sorun noktasından, sıfır komşu noktasına getiren, Ortadoğu'da oyun kurucu olacağız deyip, Türkiye'yi Ortadoğu'da oyuncak haline getiren birisi, sanki başarılı biriymiş gibi, geldi şimdi başbakan oldu. Türkiye'de böyle bir noktada, bizim umut olmamız lazım. Bizim bir bütün olmamız lazım."

'Parti içi yarışlar zamanı gelince yapılır'

Konuşmasında kurultayda CHP Genel Başkanlığı için yarıştığı ve 'Başbakan olamaz seçim kazanamaz" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da zeytin dalı uzatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi bu defteri kapatacağız, hep birlikte CHP'yi iktidar yapmak için hep birlikte uğraşacağız. Onun için yollardayız. Parti içi yarışlar zamanı gelince yapılır tekrar ama şimdi parti içi yarışla uğraşacak zamanımız yok. Şimdi herkes ellerini başının arasına koyacak. Günde 20 saat düşünecek, çalışacak, nasıl başarılı olurum diye.



Bakın bizler 12 yıldır muhalefette artık iktidar hayallerinden o kadar uzaklaşmışız ki sanki bunlar hep kalıcı, bunlar hep orada memleketi yönetecekler. Yok böyle bir şey. Hayallerinizi kuracaksınız, bu ülkenin kuruluşunda vardı Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin yeniden kurtuluşunda da olacak Cumhuriyet Halk Partisi. Hayal görecek, yani büyük hayalleri olacak bu insanların."

'Amacım CHP'nin iktidar olması'

Türkiye'nin Trakya olduğu zaman bir dünya devi olacağını, ülkenin bölgeye benzetilmesi gerektiğini belirten İnce, bunun da el birliğiyle yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin en eğitiminin düşük olduğu, yoksul olduğu günlerde Kurtuluş Savaşı'nı başarmış bir millet olduğunu anlatan İnce, konuşmasını şöyle tamamladı: "Biz bugün yüzde 98 okuma yazma oranımızla, 77 milyon nüfusumuzla başaramayacağımız bir şey yok. Bir kendimize güveneceğiz önce. İç tartışmalardan uzak duracağız ve bu AKP'yi yıkacağız.



Bu yağma düzeni hep birlikte yıkacağız bundan kuşkunuz olmasın. Ben inancımı hiç yitirmem. Çalışmaktan hiç gocunmam. 81 vilayeti gezeceğim. Amacım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Parti içi yarışı kaldırdım kenara koydum, şimdi CHP'yi iktidar, sayın Kılıçdaroğlu'nu, sayın genel başkanı başbakan yapmak için elimden geleni yapacağım."