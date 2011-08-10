-KILIÇDAROĞLU'NDAN İFTAR ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ile gazilere iftar verdi. Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel havuzbaşında düzenlenen iftarda, tüm masaları gezerek şehit aileleri ile gazilerle kısa süreli sohbetler etti. Kılıçdaroğlu'nun bir masadaki sohbeti sırasında Güneydoğu gazisi olduğunu belirten Ahmet Yavuz, gazi aylıklarının azlığından şikayet etti. Yavuz, gazilere ikinci bir iş imkanı sağlanacağı sözünün verildiğini ancak bunun da yerine getirilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise gazi ve şehit ailelerinin sorunlarını bildiklerini, konuların takipçisi olacaklarını söyledi. Karagücü Ampute Futbol takımının masasını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada takım kaptanı Mehmet Mutlu Kalak ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Kalak, sohbet sırasında takım olarak 19 Eylül Gaziler Günü'nde CHP genel başkan yardımcılarını futbol maçına davet ettiklerini söyledi. Maç haberini duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Karagücü takımının galip geleceğine inandığını söyledi. İftara CHP Genel Başkan Yardımcıları Hurşit Güneş, Erdoğan Toprak, Umut Oran, Sena Kaleli, İzzet Çetin, Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil de katıldı.