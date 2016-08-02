Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a: Erdoğan geride dursun, darbe girişimini Batı'ya birlikte anlatalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Binali Yıldırım’a, darbe girişimine ilişkin olarak, “Batı dünyasında Erdoğan karşıtlığı üzerinden yaklaşım söz konusu. Bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın geride durması lazım. Böyle olursa darbe girişiminin parlamenter sisteme karşı yapıldığını birlikte daha iyi anlatabiliriz” dediği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kışlaların önündeki belediye araçlarının bekletilmesini eleştirerek "İkincisi belediye araçlarının kışlaların önünden bir an önce çekilmesi gerekiyor. Bu görüntüler TSK mensuplarını rencide ediyor" dediğ belirtildi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne gitti. Başbakan Binali Yıldırım, KHK’larla ilgili olarak CHP ve MHP liderlerini bilgilendirdi.

Hürriyet'in haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başbaşa görüşmesi yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Batı dünyasında darbe girişimi sonrasında yapılan değerlendirmeleri de aktararak, “Özellikle Batı medyasında, Türkiye’deki darbe girişimi konusunda Erdoğan karşıtlığı üzerinden bakan bir yaklaşım söz konusu. O yüzden bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın biraz geride durması lazım. Böyle olursa darbe girişiminin parlamenter sisteme karşı yapıldığını birlikte daha iyi anlatabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sıfır kilometre bir devlet yapılanmasıyla bizim yürümemiz gerekiyor” sözlerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, “Ne demek sıfır kilometre devlet yapılanması? Sanki darbe sadece Cumhurbaşkanı’na karşı yapılmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil” tepkisini gösterdi.

"Harp okulları kapatılmadı"

Kılıçdaroğlu’nun kanun hükmünde kararnameler (KHK) konusundaki sitemlerine yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Darbe riski halen geçmedi. Biz bu riskli ortamı, tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. O yüzden bu adımları atıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz. Kaldı ki bazı konular yanlış yorumlanıyor. Örneğin harp okulları kapatılmadı. Sadece Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan üniversite kapsamına alındı. Yoksa her şey eskisi gibi sürecek. Ancak askeri liseler kalıcı olarak kapatıldı” dediği kaydedildi.

"Belediye araçları çekilsin"

Kılıçdaroğlu, askerin sivil otoritenin emrine girmesine kendilerinin de olumlu baktığını dile getirerek, “Ancak bunun yöntemi bu olmamalı. KHK’larla yaptığınız birçok düzenleme olağanüstü hal döneminin sonrasını da kapsıyor. Oysa bu düzenlemelerin OHAL süresiyle sınırlı kalması gerekiyor. İkincisi belediye araçlarının kışlaların önünden bir an önce çekilmesi gerekiyor. Bu görüntüler TSK mensuplarını rencide ediyor. TSK’nın yapısının değiştirilmesine ilişkin KHK’lar TBMM’de partilerin görüşü alınarak düzenlenebilirdi. Yangından mal kaçırır gibi yapılması doğru değil ” dedi.

"Çıkan haberlere güceniyorum"

İki lider, yargı bağımsızlığı konusu öncelikli olmak üzere anayasa konusunda yapılacak değişikliklerin kapsamını belirlemek üzere birer hukukçunun görevlendirilmesini kararlaştırdı. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’a, basına yansıyan, “Kılıçdaroğlu’nun evini koruyan polisler paralel çıktı” haberden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Size yakın gazetelerin yaptığı bu tür haberlere kırılıyorum, güceniyorum. ‘Yeni bir ilişki dönemi başlıyor’ diyorsunuz, ancak sizin gazeteniz bizi itibarsızlaştırıyor. Evimin önündeki polisi ben mi belirliyorum” dedi.

Endişeleri not etti

Görüşme sonrası iki lider basına ortak açıklama yaptı. Yıldırım, “Hükümetimizce çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında bilgi verdim. Sayın Genel Başkan, bu konudaki bazı hassasiyetlerini, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu gerek bundan sonraki uygulamalar gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız” dedi. Kılıçdaroğlu da “OHAL uygulaması ile ilgili yayınlanan KHK’larla ilgili düşüncelerimizi ve endişelerimizi Sayın Başbakan’a aktardık. Sayın Başbakan not ettiler, sanıyorum temaslarımız devam edecek” diye konuştu.

Verimli görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yıldırım’ı, TBMM’deki makam katındaki asansörün girişinde karşıladı. Başbaşa yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ortak açıklamada Başbakan Yıldırım, darbe girişiminin ardından hükümete desteklerinden dolayı CHP, MHP ve medyaya teşekkür etti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli görüşmede, Başbakan Yıldırım’a askeri yapıdaki değişikliklerle ilgili uyarılarda bulunarak, KHK düzenlemelerinin ortak akıl ve istişare ile yapılmasını ayrıca Mehmetçiğin itibarsızlaştırılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli görüşmenin ardından “15 Temmuz’dan bugüne, özellikle OHAL uygulamaları ve ona paralel olarak yapılmış olan KHK’lar üzerinde ilgili görüşlerimizi almışlardır. Çok verimli bir görüşme oldu” diye konuştu.

Elif'ten karanfil

Başbakan Binali Yıldırım, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ise TBMM’deki makamında ziyaret etti. Bahçeli ve Yıldırım’a, AKP Grup Siyasi Danışmanı Cenk Sarıgöl’ün 4,5 yaşındaki kızı Elif Zümra çiçek verdi. Bahçeli ve Yıldırım, Elif’i yanaklarından öptü.