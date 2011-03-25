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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN YAŞAR KEMAL'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 23:33

-KILIÇDAROĞLU'NDAN YAŞAR KEMAL'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar Yaşar Kemal'i ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'e, Üsküdar Vaniköy'deki evinde ziyarette bulundu. Ziyaret, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Öte yandan, bugün Cihangir Fransız Sokağı'ndaki bir lokantada genç gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın vefatı nedeniyle İstanbul'daki diğer programlarını iptal ettiği belirtilmişti. 

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