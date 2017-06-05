Kılıçdaroğlu'ndan "Yarın seçim olacakmış gibi hazırlanın" talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunda 'hayır' bloğunda yer alan siyasi partilerle görüşme trafiğine bu hafta HDP ile devam etmeye hazırlanırken, yurt dışı birlik temsilcilerine de "Yarın seçim olacakmış gibi şimdiden hazırlanmaya başlamalıyız. Şimdiden seçmenlerle buluşarak onları ikna etmeye çalışın" talimatı verdi.

Yüzde 51.4 'evet' oyunun açıklanmasıyla sona eren halk oylamasından sonra Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları ile görüştükten sonra, eski MHP milletvekili Meral Akşener’le de iftarda buluşan Kılıçdaroğlu bu hafta da HDP’yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu’nun HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve parti yöneticileri ile referandum süreci ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, 25 ülkeden 50 temsilcinin katıldığı CHP Yurt dışı Birlikleri temsilcileri ile haftasonu yapılan iki günlük çalıştayda ise 2019 seçimleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Toplantıda birlik temsilcileri, referandum sonuçlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilip gidilmeyeceğini ve CHP’nin 2019’a kadar izleyeceği yol haritası ile ‘hayır’ oylarının bir arada tutulması için nasıl bir taktik izleneceğini sordular. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine “AİHM’ye başvuracağız. Bu konuda arkadaşlarımız kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 2019’daki Cumhubaşkanlığı seçimlerine hep birlikte hazırlanmalıyız. Hatta yarın seçim olacakmış gibi şimdiden çalışmaya başlamalıyız. Şimdiden seçmenlerle buluşarak onları ikna etmeye çalışın. Onların sorularını dinleyerek yanıt verin. Referandum sonrası Türkiye’de yaşananları onlara anlatın. 57 ülkede seçmenimiz var. Son günlere sıkıştırılan çalışmaların kimseye yararı olmaz” dedi.

CHP Genel Başkanı, referandum öncesi gidilen bütün sivil toplum örgütü ve seçmenlerin yeniden ziyaret edilmesini ve katılımları için teşekkür edilmesini istedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, partililerin çalışmalarda kullanacakları dilin yapıcı ve çatışmadan uzak olması gerektiğini söyledi.