Kılıçdaroğlu'ndan veto yorumu: Halkın oyundan korkmamak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa Değişikliğiyle ilgili veto kararını, "Halkın oyundan korkmamak lazım" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. “Halkın oyundan korkmamak lazım. Maddi külfeti de yok bu işin. Eğer referandumdan kaçıyorsanız halkın iradesine saygı duymuyorsunuz demektir. Anayasa böyle mi değiştirilir? Oturursunuz uzmanlarla konuşursunuz, sivil toplum örgütleriyle konuşursunuz. Ama böyle değiştirirseniz sonucu da bu olur. Tayyip Erdoğan kafasında bir tarih belirliyor sonra kendisine bir yardımcı buluyor ( MHP ’yi kastediyor), Anayasayı değiştirmeye kalkıyor. Sonuç böyle olunca da kalkmış CHP ’yi suçluyor. Olacak iş değil."