Kılıçdaroğlu'ndan vekillere: AKP'nin tuzaklarla dolu kapan siyasetini boşa düşüreceğiz; mücadeleye devam

TBMM Anayasa Komisyonu’nda yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK’sını olağanüstü topladı. Bazı kurmaylarının "Komisyondan çekilelim" önerisine Kılıçdaroğlu, "AKP’nin tuzaklarla dolu kapan siyasetini boşa düşüreceğiz. Mücadele etmeyi sürdüreceğiz" yanıtını verdi.

Anayasa Komisyonu'nda kavga

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Anayasa Komisyonu’nda yaşanan gerginliğin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, "Görüşmelerde iç tüzükten kaynaklanan tüm haklarınızı kullanın" talimatı veren Kılıçdaroğlu’nun "AKP’nin kurduğu tuzağa düşmeyeceğiz. AKP, komisyonda aldığı kararlarla mücadelemizi önlemeye çalışıyor. Biz mücadeleye devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Bazı kurmaylarının toplantıda ‘komisyondan çekilelim’ önerisine Kılıçdaroğlu, "Maddeler üzerinde önerge vererek, teklife meşruiyet kazandırmayacağız ancak her bir madde üzerinde konuşarak tarihe not düşmeye devam edeceğiz. Sağduyumuzu koruyacağız. Her türlü kışkırtmaya rağmen AKP’nin kurduğu tuzağa düşmeyeceğiz. Hazırladığı kasise basmayacağız. AKP’nin tuzaklarla dolu kapan siyasetini boşa düşüreceğiz. AKP, komisyonda aldığı kararlarla mücadelemizi önlemeye çalışıyor, ancak biz her alanda mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diyerek yanıt verdi.

"Korsan oylamayı kabul etmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Komisyonu’ndaki gerginliğin ardından açıklama yaptı. CHP, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin devamında ısrar edecek.

Tezcan ve Altay, Anayasa Komisyonu’nda meydana gelen gerginliğin ardından, komisyona bir gün ara verilen pazar günü Genel Merkez’de basın toplantısı düzenledi.

'Korsan oylama'

Komisyon çalışmalarının AKP’nin baskı ve zorbalığıyla komisyonun önüne getirilen teklifin görüşülmeden kabul edilmesi gibi bir fiili durum yaratılma noktasına getirildiğini belirten Tezcan, teklifle 100 yıl önce Saray’dan alınıp millete verilen egemenliğin tekrar Saray’a verileceğini söylediklerini kaydetti.

CHP’nin komisyon çalışmalarına ciddi şekilde katıldığını belirten Tezcan, "Anlaşılan odur ki bizim komisyondaki mücadelemiz AKP kurmay heyetiyle Saray’ı rahatsız etti. Özellikle AKP grubu, daha önce okumadan imzaladıkları teklifi, biz komisyon çalışmalarında etraflıca anlatmaya başladıktan sonra anlamaya başlamışlar ve kahvaltılı toplantılarda itirazlar yükselmeye başlamıştır. MHP’li ve AKP’li milletvekillerinin rahatsızlıklarının arttığını görmeye başladık ve bir telaşla sırada 150 vekil konuşmak için beklerken, konuşma hakkını gasp edip, ‘Genel üzerinde görüşmeleri tamamladık’ diyerek korsan bir oylamayla Mustafa Şentop maddelere geçildiğini ilan etti. Bu korsan bir girişimdir, geçerli değildir. 20 Temmuz darbesiyle Türkiye’yi OHAL rejimine teslim edenler şimdi bu darbenin hukukunu oluşturma peşindeler. Müsaade etmeme konusunda kararlıyız” diye konuştu.

"Siyasi eşkıyalık"

Komisyonda yaşananları “hukuksuzluk” olarak niteleyen Altay ise “Bu teklif ancak TBMM İçtüzüğü’nün emretiği hükümler çerçevesinde görüşülebilir. Meclis’te muhalefeti fiziki olarak sindirerek, püskürterek, hakaret ederek teklifin yasalaşması kamu vicdanında kabul görmez. Başbakan bilmelidir ki 316, 133’ten büyük olabilir ama Türkiye 316’dan büyüktür’’ dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Saray’a bir sözüm var; demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı değildir” diye seslenen Altay, komisyon başkanı Şentop’a yönelik de “Eşkıyalığın sözlükteki tanımı kanun dışılıktır, Şentop’un yaptığı çok açık bir siyasi eşkıyalıktır” ifadelerini kullandı.