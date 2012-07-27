Kılıçdaroğlu'ndan Uluderelilere: Hükümetin size bir özür borcu var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'de yakınlarını kaybedenleri kabul etti. Kılıçdaroğlu, "Hükümetin size bir özür borcu var ve o borcun yerine gelmesi gerekiyor" dedi.

Uludereliler'in acısının çok büyük olduğunu ve bunu herkesin kabul ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hükümetin size bir özür borcu var ve o borcun yerine gelmesi gerekiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, bir ülkenin insanlarının, o ülkenin uçakları tarafından öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Uludereliler'e, “Acılarınızı unutmak kolay değil” diyen Kılıçdaroğlu, CHP olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Özellikle Güneydoğu'da, gençleri işsizlik ve yoksulluk nedeniyle kaçakçılık yapmaya mecbur eden politikaların değiştirilmesini gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bölge insanının da fabrikalarda, tarlalarda çalışmasının sağlanması gerektiğini belirtti.



Uludereliler'in istekleri



Uludereliler, sadece adalet istediklerini, ancak hükümetten faillerin bulunması, heron görüntülerini kimin yönlendirdiği, kimin 'vur' emri verdiğini ortaya çıkaracak adım göremediklerini iddia ettiler.

Olayın yaşandığı günden beri adalet arayışını sürdürdüklerini dile getiren Uludereliler, şimdiye kadar kimsenin görevden alınmamasının, sorumluların ortaya çıkarılmamasının hükümetin olaya yaklaşımını gösterdiğini savundu.

Uludereliler, dönemin kaymakamı Naif Yavuz'u darbetmekten 5 kişinin tutuklu olduğunu anımsatarak, savcılığın olaya karışan diğer kişilerin teslim olmadığı için dava açmadığını ve tutukluların mağdur edildiğini de öne sürdü.



“Uludere, ortak dram”



Uludereliler'in şikayetlerinden sonra tekrar konuşan Kılıçdaroğlu, kendilerinin de adalet istediğini ve Türkiye'de en çok adalete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeteri kadar kamu yatırımı olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölge politikasının daha fazla yatırım ve istihdam yaratmak olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Demek ki sorunlarımız ortak. Siz kurşuna daha yakın bölgedesiniz. Can kaybı, çatışmalar çok fazla oluyor bölgenizde. Acılar daha fazla yaşanıyor. Bunların da sonlandırılması siyaset kurumunun görevidir” diye konuştu.

Demokrasinin özünün insana saygı ve yaşam hakkının korunması olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Umarız adalet olur, sizden özür dilenir ve failler ortaya çıkarılır. Uludere'de yaşanan dram, Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisini insan olarak gören herkesin ortak dramıdır. Hepimiz olayın üzerine gitmeli, failleri ortaya çıkarmak için çaba harcamalıyız” diye konuştu. Görüşme, basına kapalı devam etti.