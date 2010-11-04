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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN TWITTER'DA ÇAĞRI ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 19:34

-KILIÇDAROĞLU'NDAN TWITTER'DA ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sayfasında, ''Yolumuz uzun, hedef büyük ve 'Yorulmamak üzere yola çıktık.' Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var'' görüşlerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki ''kilicdarogluk'' kullanıcı adlı hesabında, ''Yolumuz uzun, hedef büyük ve 'Yorulmamak üzere yola çıktık.' Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var. Her yaştan, her meslekten, her şehirden, her inançtan, her kökenden kalbi yurt sevgisiyle dolu yurttaşımı yürüyüşümüze katılmaya çağırıyorum'' ifadesine yer verdi.

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