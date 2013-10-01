Kılıçdaroğlu'ndan tutuklu vekillere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın, tutuklu CHP Milletvekili gazeteci-yazar Mustafa Balbay ve tutuklu MHP Milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan'ı ziyaret edecek.

Tutuklu milletvelleriyle görüşmek için saat 10:00'da Silivri'ye gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun, saat 12:30'da burada bir basın toplantısı yaparak Başbakan Recep Tayyip Erdogan'ın açıkladığı demokrasi paketini ve yeni seçim barajı alternatiflerini değerlendirmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, yarın, tahliye edilen CHP milletvekili Prof.Dr. Mehmet Haberal'ın yemin törenine de katılacak.