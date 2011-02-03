-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''TOPLUMSAL PATLAMA' UYARISI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torba yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilere polisin müdahale etmesine ilişkin ''Hak arama sürecini siz baskı ile biber gazı ile durdurmaya çalışırsanız toplumda patlamaya yol açarsınız'' dedi. Gençlere ''Sosyal Devlette Üniversite Gençliğinin Önemi''ni anlatmak üzere TOBB ETÜ Üniversitesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, OSTİM'de bir işyerinde meydana gelen patlamaya ilişkin bir soru üzerine işyeri sahibi ile görüştüğünü ancak, olayın meydana geliş nedenine ilişkin henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Torba Yasa Tasarısına yönelik Ankara'da gerçekleştirilen protestolarla ilgili bir soru üzerine, yasalar çerçevesinde hak aranmasının demokrasilerde yer aldığını belirterek, ''Hak arama sürecini siz baskı ile biber gazı ile durdurmaya çalışırsanız toplumda patlamaya yol açarsınız'' diye konuştu. Tasarının, Ekonomik ve Sosyal Konsey'de görüşülmesi gerekirken, hükümetin konuyu Ekonomik ve Sosyal Konsey'e taşımamakta ısrar ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Baskı uygulayan hükümet, başka ülkelerde hak arayan yurttaşlara destek çıkıyor. Destek çıkması doğru ama Türkiye'de de destek çıkması lazım. Türkiye'de de 'arkadaşlar sizin ne derdiniz var? Buyurun, gelin görüşelim' demesi lazım'' değerlendirmesinde bulundu. Bir başka gazetecinin protestolarda bazı CHP'li milletvekillerinin de polisin müdahalesinden etkilendiğini anımsatması üzerine, Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinin çatışma olmamasına çabaladıklarını, uzlaşma ve ''hak arayanların'' seslerinin Parlamento'ya yansımasına olanak sağlamak istediklerini belirtti. -''SİYASAL BİR AÇIKLAMA''- Kılıçdaroğlu, başka bir basın mensubunun Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Yüksek Yargı'ya ilişkin son sözlerini değerlendirmesini istemesi üzerine, şunları kaydetti: ''Yargıç olmayan birisinin, hukuk fakültesinden mezun olmayan birisinin, hukuk okumayan birisinin Anayasa Mahkemesi başkanlığına gelmesi onun yüksek yargıyı eleştirmesine olanak vermemeli. Eğer sizin yargıyı eleştirebilecek bilgi birikiminiz, eğitimiz varsa ona saygı gösteririm. Yapılan o açıklamayı da siyasal bir açıklama olarak değerlendiriyorum.'' Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç için ''tarafsızlığını yitirmedi mi size göre?'' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''Zaten tarafsız değildi ki. Öteden beri tarafsız olmadığı herkes tarafından bilinen bir kişiydi. Tarafsızlığı konusunda zaten defalarca yazı yazıldı, söylendi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesine hülle ile yargıç atandı. O yargıçlar kabul edildi. Bütün bunlar söylendi. Dolayısıyla kendi mahkemesine hülle ile yargıç atandığı zaman buna itiraz etmeyen bir Başkan, yüksek yargının kaygılarını dile getirdiği bir tasarı konusunda onları bir yargıca yakışmayan üslupla eleştirirseniz bu doğru değildir'' diye konuştu.