Kılıçdaroğlu'ndan Topbaş'a süre

'Serdar Kepenek kim?'

‘Topbaş bugün açıklamazsa…’

'Kepenek AKP ile yakın ilişkili

‘Saadet Partisi’ne haksızlık yapıldı’

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı sahilindeki balıkçıları ziyaret etti. Balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde ulaşımda denizciliğin payını yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkarmayı planladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, sohbetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Euro Asfalt" adlı şirkete ilişkin sorular üzerine, bu şekilde kaç tane havuz şirketin olduğu konusunda Kadir Topbaş'ın bir bilgisinin olup olmadığını sordu.İSFALT'ın yapabileceği bir işin bu şirkete neden verildiğini Topbaş'ın açıklaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Serdar Kepenek kim? Doğu Avrupa'dan getirilen insanlar var çalışmak için. Bu yabancılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alındı mı ve bunlara bir ücret ödendi mi? Ödendiğine dair önümüzde belgeler var. O zaman sigorta primleri niye yatmadı?" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ın 2007'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesini incelediğini ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, belediyenin ne kadar zarara uğradığını açıklamasını" istedi.Kılıçdaroğlu, İSFALT'ın asfalt konusundaki tecrübesine rağmen neden Euro Asfalt'tan destek aldığını merak etiğini dile getirerek, "İstanbul adına isyan ediyorum. Kadir Topbaş, İSFALT olayını bugün açıklamazsa ben kalem kalem açıklayacağım" dedi."Elinizde bu konuyla ilgili belge varsa neden savcılığa intikal ettirmiyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "İntikal ettirmeyeceğimizi kim söyledi? İntikal ettireceğiz meraklanmayın. Neden İçişleri Bakanlığı harekete geçmiyor? Olay İBB olunca akan sular duruyor. Olağanüstü bir rakam var, kamu zararı tespit edilmiştir. Topbaş'ın bu konuda açıklama yapmasını istiyorum" yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının "Madımak sanıkları arasında 'Kepenek' soyadlı birinin olduğunu, bunun Serdar Kepenek'le ilgisinin olup olmadığını" sorması üzerine, ikisinin kardeş olduklarını, ayrıca Serdar Kepenek'in de AKP ile çok yakın ilişkileri olduğunu bildiğini ileri sürdü.Serdar Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu arasında iş ilişkisi olduğunun iddia edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Ankara'daki arkadaşlara sorun, Gökçek bunu anlatsın. Oğlu ile bir ortaklığı olduğunu biliyorum, ama Ankara'da aynı şekilde para aktarıldığını da biliyorum. Gökçek 'Her zaman halk için çalışıyoruz' diyor. Halk için çalışmak bu mudur? Bunun hesabını vermesi lazım" diye konuştu.Daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Kayışdağı'ndaki Darülaceze'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Müdür Tayfun Karali'den bilgi aldı.Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının, "Saadet Partisinin 22 Mart Pazar günü CHP'nin Çağlayan'daki miting alanını zamanında boşaltması yönünde isteklerinin olduğunu" belirterek buna riayet edip etmeyeceklerini sorması üzerine, şunları söyledi:"Saadet Partisi ile bizim aynı alana sıkıştırılmamız nedeniyle Saadet Partisi'ne haksızlık yapıldığını, haklarının gasp edildiğini düşünüyorum. Bizim asıl amacımız Kazlıçeşmeydi, ama AKP ile bizim aramızda kura çekildi ve AKP kazandı. Çağlayan konusunda hiçbir baskı yapmadık, yasalara göre hareket ettik, fakat burayla ilgili olarak daha önce Saadet Partisine verilmiş bir söz var."CHP ile Saadet Partisinin aynı alanda miting yapmasında bir sakınca görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz kürsümüzü de paylaşabiliriz onlarla. Sonuçta İstanbul'a hizmet ediyoruz. Saadet Partisinin bağımsız olarak tek başına miting yapma isteğini de anlayışla karşılıyorum. Biz ayrıca illa Kazlıçeşme demedik. Taksim Sultanahmet de olurdu. Bu kararı idare verir. Saadet Partisine gerekli zamanı vereceğiz. Miting alanını zamanında terk edeceğiz, onların haklarına riayet edeceğiz. Bir sorun olmayacak" dedi..