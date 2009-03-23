Kılıçdaroğlu'ndan Topbaş'a suç duyurusu

''Serdar Kepenek'e verilen para nereye gitti?'' diye soran CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlık yaptıklarını ve savcıya suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, CHP'nin dün Çağlayan'da düzenlediği mitingte neden konuşmadığı yönündeki soruya, "CHP'nin izlediği bir politikanın sonucu bu. Ankara'da ve İzmir'de de böyle oldu. CHP'nin formatı bu. Özel olarak benim konuşturulmamam gibi bir konu olamaz. Baş aktör benim ama benden büyük bir aktör geldi. Zaten hergün konuşuyoruz" dedi.



"Biz niye 4 milyon Avro'yu ödedik"



Serdar Kepenek ile ilgili sorularada yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Kadir Topbaş, İstanbul anakenti yönetmiyor. Bu sorunun muhattabı Topbaş değil, Başbakan yanıt versin. Örneğin Kepenek, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı mı, Türkiye'de nasıl çalışıyor? 4 milyon Avro veriyorsunuz niçin veriyorsunuz bu parayı. Hadi bu parayı ödediniz bari İstanbul'un asfaltı asfalt olsa. Biz niye 4 milyon Avro'yu ödedik" diye konuştu.



"Alman vatandaşı"



Kepenek'i çok iyi tanımadığı ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir nüfus cüzdanı bulduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu söyleniyor. Ama pasaportu var elimizde Alman vatandaşı çıkıyor. Sorgulama yapıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı diye çıkmıyor.. Sigorta kayıtlarına bakıyoruz getirdiği yabancıların sigorta primini yatırmamış. Vergi kayıtlarına baktık, vergi de ödememiş" şeklinde konuştu.



"Suç duyurusunda bulunacağız"



Kepenek'e verilen paraların nereye gittiği soran Kılıçdaroğlu, "Bu şirket, havuz şirketi AKP'nin para aktardığı bir şirket. Bu kaynağın daha sonra siyasette kullanıldığı yönünde çok güçlü emareler var. Almanya'da çok borcu olduğu söyleniyor. Ancak elimizde bilgi yok. Ankara'dan da para aktarıldığını biliyoruz. Bunların sorgulanması gerekiyor. İstanbullu'nun artık soyulmaktan kurtulması lazım. Hazırlık yapıyoruz savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.



"Acaba ne oldu bu yazılar"



Kadir Topbaş'a yeni sorular da soran Kılıçdaroğlu, "Sayın Kadir Topbaş hakkında, İBB hakkında, Kamu İhale Kurulu İçişleri Bakanlığı'na soruşturma açılması için defalarca yazı yazdım. Acaba ne oldu bu yazılar? Sorar mısınız Kadir Topbaş'a, İçişleri Bakan'ına... Arkasına iktidarı alan bir beledilye başkanı yasa tanımamazlığı ilke edinmiş durumda. Kadir Topbaş niye TV programına çıkmıyor. Çünkü bu sorulara yanıt vermemek için" dedi.

