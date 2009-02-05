Kılıçdaroğlu'ndan Topbaş'a çağrı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan seçim çalışmalarını sürdürüyor; bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddialarını dile getirmeye devam ediyor.



Son olarak İstanbul'un sivrisineklerden temizlenmesi için yapılan ihaleyle ilgili yolsuzluk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş'ın yapılan ihaleleri ve bunlara ilişkin belgeleri belediyenin internet sitesinde yayınlaması gerektiğini kaydetti.



Kılıçdaroğlu, "Bu tek örnek değil. Bu konuda yüzlerce örnek var. O nedenle Kadir Topbaş'tan şöyle bir ricada bulundum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı 23 şirket var. 23 şirketin bilançolarını gelir-gider tablolarını İBB'nin internet sitesine koysun. Bu birinci isteğim" dedi.



Kılıçdaroğlu ikinci isteğini ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihalalerden kaçı Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi ve hangi gerekçeyle iptal edildi. Bunu da internet sitesine koysun. Böylece İstanbulluların paralarını nasıl çarçur ettiğini göreceklerdir" diye açıkladı.



"Sözkonusu olay ihalesiz davet usulü bazı kişilere kaynak aktarımının bir yöntemi" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz diyoruz ya 5 yılda 80 kilometre metro yapacağız diye. İşte bu olayları engelleyerek yapacağız" dedi.



Bu konuda elinde belge olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, belgeyi yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.



İhalede usulsüzlük iddiası



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki sivrisineklerin temizlenmesine ilişkin yapılan ihaleyi mevzuata aykırı olarak, 21.08.2008 tarihinde, davet usulü kendi iştiraklerinden biri olan Sağlık-İstanbul adlı şirkete 8 milyon 250 bin YTL'ye verdiği iddia edilmişti.



İddiaya göre, Sağlık-İstanbul şirketi de bir ihale yaparak, kullanılacak ilaçlar dışında yapılacak işleri 4.4 milyon ytl'ye diğer bir firma olan CESA adlı şirkete verdi.



Bunun üzerine yapılan "Belediyeden Şirketine Kaynak Aktarımı " şikayeti sonucu Kamu İhale Kurulu ihaleyi rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle, mevzuata aykırı buldu. Ardından, kurul ihalenin yenilenmesi gerektiğine karar verdi.



Bu karardan sonra ihalenin yeniden yapılması gerekiyor. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



