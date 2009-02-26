Kılıçdaroğlu'ndan Topbaş'a: Bana bir pazar koltuğu ver

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kendisine bir pazar koltuğunu vermesi halinde kenti nasıl yöneteceğini gösterebileceğini söyledi.





Kılıçdaroğlu, İstanbul Veteriner Hekimler Odasının Beyoğlu'ndaki merkezini ziyaret ederek, oda başkanı Tahsin Yeşildere ile bir araya geldi.



İstanbul'un ciddi sorunları bulunduğunu, en can alıcı sorununun da yoksulluk olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, yoksulluğun ve yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Bugün Topbaş, 'Boş tenekenin sesi çok çıkar. Gelsin bir pazar günü bakalım İstanbul'u yönetebilecek mi?' diye konuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, şöyle konuştu:



"Bir pazar koltuğunu bana verirse İstanbul'u nasıl yöneteceğimi kendisine gösteririm. Ayrıca ben kimseye boş teneke demek istemem. Eğer Kadir Topbaş, beni eleştirmek için bu düzeye düşmüşse, zaten İstanbul gibi zarafet kokan bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapamaz. Utanması lazım bu lafı kullandığı için.



Topbaş, pazar günü bana makamını devrederse, bunu bana bir gün önceden haber verirse mutlu olurum. Yanımda kendisi de olabilir, bir kentin nasıl sağlıklı yönetileceğini kendisine gösterebilirim. Bana bu olanağı sağladığı için kendisine teşekkür ederim."



Bir gazetecinin, Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu'nun, belediyede yolsuzlular tespit edildiğine ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk batağında olan bir belediyedir, bunu bilmeyen yok" görüşünü savundu.



Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere de Kılıçdaroğlu'na her türlü desteği vereceklerini söyledi.

