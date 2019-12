-KILIÇDAROĞLU'NDAN TESK'E SİTEM ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarlara yönelik ''Size bir sitemim de olacak, kusura bakmayın. Sizi destekliyoruz, sizinle ilgili yapılan haksız düzenlemeleri protesto ediyoruz, yeri geldiğinde sizin için biz Meclis'in Genel Kurulu'nu terk ettik, yapamazsınız bunu diye. Ama sonuçta biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, TESK Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Bendevi Palandöken ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların problemlerini bildiğini ifade etti. Esnaf ve sanatkarların sağlıklı çalışan sisteminin yok edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Eğer binlerce esnaf dükkanını kapatıyorsa bilin ki o ülkede bir sorun var demektir. Binlerce dükkanını kapattığı ortamda toplumda sağlıklı bir sürecin yaşanmadığı kanısı yayılır ve bu kanı gittikçe gerçek bir sürece dönüşür. Biz büyük alışveriş merkezlerine karşı değiliz ama Batı nasıl çalıştırıyorsa bizim de öyle çalıştıralım. Esnafın yaşaması lazım. Esnafı yok ederseniz ne olacak bu kadar insan? Alışveriş merkezleriyle ilgili yasanın çıkmasını istiyoruz. Yasa iki dönemdir Parlamento'ya gelmiyor'' Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarlara bir siteminin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Kusura bakmayın. Madem birbirimizi seviyoruz, birbirimizle oturup konuşacağız, ben sitemlerimi de yapacağım size. Sizi destekliyoruz, sizinle ilgili yapılan haksız düzenlemeleri protesto ediyoruz, yeri geldiğinde sizin için biz Meclis'in Genel Kurulu'nu terk ettik, yapamazsınız bunu diye. Ama sonuçta biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz. Sizin yanınızdaysak, sizi savunuyorsak, sizin çıkarlarınızı savunuyorsak, 'esnaf bu ülkenin çimentosudur' diyorsak o zaman sizin desteğinize ihtiyacımız var.'' -''OYLARINIZA TALİBİM''- Esnafın, emekliliği döneminde yüzde 40 olan sosyal güvenlik destek primlerini, Anayasa Mahkemesi kararıyla yüzde 15'e çekildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Dünyada çalışan bir insanın cezalandırıldığı bir model gördünüz mü? Sadece bizde var'' dedi. CHP'nin hazırladığı, ''Aile Sigortası Projesi''nin Türkiye'deki 9. sigorta dalı olacağını savunan Kılıçdaroğlu, yoksul ailelerde kadınların banka hesaplarına her ay en az 600 TL ödeme yatırılacağını anlattı. Bu ailenin alacağı paranın esnafın kasasına gireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sizin üyelerinizin veresiye defteri olmayacak. Sonra o bakkal gidip fabrikadan malını alacak. Reel sektör desteklenecek. Türkiye daha güçlü olacak'' diye konuştu. ''İstiyoruz ki bir çocuk bile yatağa aç girmesin'' diyen Kılıçdaroğlu, yoksulluk konusunda araştırma yapan ODTÜ'den bir öğretim üyesine yönelttiği ''yoksulları nereden buluyorsunuz?'' sorusuna ''bakkallardan'' yanıtını aldığını anlattı. Türkiye'de binlerce esnafın dükkanını kapattığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''(Alışveriş merkezleri Batı standartlarında olsun) niye diyoruz? Alışveriş merkezleri yasaya göre haftanın bir günü kapalıdır. Çünkü en azından bir gün vatandaş gidip esnaftan alışveriş yapsın. Bir gün de o bari faydalansın bundan. Bunu istemek haksızlıksa bize oy vermeyin. Eğer bunu istemek sizin çıkarlarınızı ve bu ülkenin sağlıklı, dengeli büyümesini savunmaksa sizin oylarınıza talibim. Biz Türkiye'yi el birliğiyle büyütmeliyiz'' dedi. -''TAKSİCİLERE BİR KEREYE MAHSUS ÖTV'SİZ ARAÇ'' SÖZÜ- Kemal Kılıçdaroğlu, taksici ve kamyoncuların da TESK üyesi olduğunu hatırlatarak, taksicilerin can güvenlikleri olmadığı için korumalı taksi istediklerini anımsattı. Taksilerin, korumalı taksilerle değiştirilmesi ve bunun için bir kereye mahsus olarak ÖTV alınmaması talebinde bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına, ''Son derece haklı bir talep, yerine gelmiyor. Defalarca söyledik, kanun teklifi verdik gelmiyor. Bunu sağlayacağız, bütün taksici esnafın bunu bilmesi lazım'' sözleriyle devam etti. Kılıçdaroğlu, Türk firmalarının New York'taki tek tip taksi modeli ihalesini kazandığını anımsatarak, şunları kaydetti: ''Dünyadaki 3 firmadan birisi Türkiye'de. Niye bizde tek tip taksi olmasın? Daha güzel, daha modern, daha çağdaş. Görevini yaparken, çalışırken can güvenliği içinde çalışmasın. ÖTV alırsanız, bütçeye hiç bir katkısı yok, çünkü kimse almaz. Almazsanız, en azından reel sektörü desteklerseniz, on binlerce taksi yaratılacak, istihdam alanı yaratacaksınız. Biz bu konuda reel sektörü destekleyen sanayi politikalarını savunuyoruz. Borsa, faiz kıskacına girmiş bir reel sektör olmasın, sıcak paraya teslim olmuş bir ekonomi olmasın diyoruz.'' Türkiye'ye giren 1 milyon dolar sıcak paranın 2 ayda 60 bin dolar kar ettiğini, bu paranın faizini tüm Türkiye'nin ödediğini söyleyerek ''Türkiye'ye sıcak para geldi diye seviniyoruz. Bizim dışımızda sevinen ülkede yok. Kazıklanan insan sevinir mi hiç? Biz kazıklanıyoruz diye seviniyoruz'' ifadelerini kullandı. -''KABAHAT ESNAFTA DEĞİL, BİZDE''- Türkiye'de 4 büyük firmanın otobüs ürettiğini ve Yunanistan'daki otobüslerin yüzde 42'sinin de burada üretildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz gittik, Hollanda'dan tanesine 1 milyon 200 bin avro verdik ve otobüs aldık. İhalesiz aldık. Bu otobüslerin biri kusuru vardı, otobüsler yokuş çıkmıyor, Hollanda'da dağ yok ama İstanbul da 7 tepeli. Dünyanın en büyük hurdalığı... Teknolojisi yüksek en büyük hurdalığını aldık. Bu otobüsler şoför olmadan da gidermiş, iyi ama yol yapman lazım senin önce. Bunun faturasını sonuçta bizler ödüyoruz. Hepimizin 12 Haziran'da düşünmesi lazım, elini vicdanına koyarak sandığa gitmesi lazım. Bu millete hesap veren bir siyaset mi olmalı, yoksa oy alıp milleti görmeyen bir siyaset mi olmalı? Bu ayrımı görmek zorundayız.'' Gittiği her ilde esnaf odalarını ziyaret ettiğini ve pazar günü milletvekili aday adayları ile gerçekleştirdiği toplantıda da esnaf odalarının ziyaret edilmesini istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasında, şunları ifade etti: ''(Esnaftan beklediğimiz oyu alamıyoruz) Kabahat esnafta değil, dedim, kabahat bizde... Sen esnafa gittin mi, çayını içtin mi, lokantasında bir yemeğini yedikten sonra halini hatırını sordun mu, bir tokalaştın mı, bir taksi durağına gidip derdiniz nedir dedin mi? Demedik, kabahat bizde. Şimdi tersine döndürüyorum, ben size geliyorum, ayağınıza geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, derdinizi biliyorum ve dertlerinizin tamamını çözmeye kararlıyım. Bu ülkede artık yarım yamalak siyasete yer yok. Düzgün, namuslu, verdiği sözün arkasında duran bir siyasete ihtiyaç var. Biz bunu yaparsak o zaman Türkiye'de gerçekten bizim anladığımız anlamda bir demokrasiye kavuşmuş olur.'' Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sigorta borcunu ödeyemediğinde sağlık hizmeti alamadığını da anımsatarak, ''O borcunu ödeyemedi. Eşinin ne günahı var? Eşinin günahı da onunla evlenmek. Böyle bir sosyal güvenlik anlayışı olamaz. Borç varsa zaten alıyorsun, icraya veriyorsun. 9 yılda icra dairelerinin sayısı nereden nereye çıktı? Çoğu şey de azaldı, sizlerin sayısı da azaldı. Ama bir şey arttı. İcra dairelerinin sayısı arttı. 9 yılda 4 sefer mali af çıktı. Bir ekonomide, bir hükümet döneminde 9 yılda 4 sefer af çıkıyorsa bilin ki o ekonomi iyi yönetilmiyor. İzlenen ekonomi politikası esnafı borcunu ödeyebilecek duruma getirmiyor'' diye konuştu. Esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi, faizlerin kaldırabilecekleri düzeyde olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, esnafın kira stopajı da ödememesi gerektiğini savundu. -''SEÇİM ARİFESİNDE İLK ZİYARET''- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kılıçdaroğlu'nun ziyarete ''Nisan müjdeleriyle'' geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ile daha önceki görevleri sırasında birlikte çalıştığını anlatan Palandöken, Kılıçdaroğlu'nun her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. CHP Lideri'nin esnafın koşullarını ''ezbere bildiğini'' belirten Palandöken, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantılarında TESK'in ve esnafın genel taleplerinin yanında olduğunu bildirdiğini de hatırlattı. ''Genel Kurulu'muza geldi, bir ilki yaşattı bize ana muhalefet lideri olarak. O zaman Hükümetin Sayın Başbakanı da yanımızdaydı. Hatta oradaki o ortak görünümleri ülkedeki bir çok siyasi gerginlikleri bile sona erdirdi. Kendisinin ne şekilde uzlaşmacı, ne şekilde esnaf ve zanaatkarlarla birlikte hareket ettiğini biliyoruz'' diyen Palandöken, seçim arifesinde TESK'i ziyaret eden ilk siyasi parti olduğu için CHP'ye teşekkür etti. Palandöken'in toplantıya katılan illerdeki esnaf ve sanatkar odaları birliği başkanlarını tek tek tanıtması sırasında Rize Başkanının ayakta olduğunu gören Kılıçdaroğlu, esprili şekilde ''Rize'yi ayakta tutmuşsunuz. Onu cezalandırıyor musunuz?'' dedi. Kılıçdaroğlu'na önceden çektirdikleri bir fotoğrafı da hediye eden Palandöken, ''İkimizin de saçları simsiyahtı o zaman'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.