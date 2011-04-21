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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 16:27

-KILIÇDAROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının, adaylıklarını veto etmesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili ''Sorunun çözülmesi güzel bir olay. Sorunun çözülmesine kim katkı verdiyse hepsine teşekkür ediyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, OSTİM'e yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin YSK'nın bağımsız adaylara ilişkin kararını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugünkü açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti: ''Sorunun çözülmesi güzel bir olay. Sorunun çözülmesine kim katkı verdiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Ama sonuçta yasaları dolanmak gibi bir süreci yaşadığımızı da bilmenizi isterim. Önemli olan seçim barajının indirilerek milli iradenin Parlamento'ya tam yansımasını sağlamaktır. Önemli olan budur. Eğer bu konuda Parlamento üzerine düşeni yaparsa demokrasi açısından güzel bir görev yapmış olacaktır, diye düşünüyorum.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eylem yapan TEKEL işçilerine destek veren sendikacılar hakkında dava açıldığının ve 8 yıl hapislerinin istendiğinin hatırlatarak, bu konudaki görüşünün istenmesi üzerine de ''AKP iktidarında olur bunlar. 8 değil 18 yıl da hapisleri istenebilir. Hala 'parasız eğitim istiyoruz' diyen iki öğrenci 14 aydır hapiste. Sadece parasız eğitim istedikleri için. Buna demokrasi denmez. Demokrasi, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir rejimdir. Bu nedenle demokrasiyi getirmekte kararlıyız. Bunun mücadelesini yapacağız'' diye konuştu.

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