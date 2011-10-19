-Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olduğu halde, Şehit Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın Pursaklar ilçesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler taziye evinden ayrıldı.