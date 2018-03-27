Kılıçdaroğlu'ndan talimat: En sert muhalefeti yapacaksınız

CHP MYK’de konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “ “AKP ile anayasa, iç tüzük ve seçim kanunundaki tavrından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar. Önerilerinizi sunacak ve en sert muhalefeti yapacaksınız” talimatı verdi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat süren MYK’de gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgiye göre Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının gündeme geldiği toplantıda, “Medya özgürlüğü kısıtlanmasın. Grubu yeni alan kişi de medya özgürlüğüne saygı duysun. Bu ticarette çalışan da Türkiye de kaybetmesin” görüşü öne çıktı.

Öğrenildiğine göre Kılıçdaroğlu Doğan Grubu’nu satışına ilişkin “Elbette olumsuz bir gelişme. Bin tane güçlük çekiyorduk, binbir oldu. Hepsini yenmeden bu seçim kazanılamaz. Biz bu seçimi kazanacaksak Doğan Grubu’ndaki el değiştirmeyle kaybetmeyiz. Önemli olan kendine ve örgütüne güvenmek. Hayır bileşenleriyle diyoluğu sürdürmek. Seçimde Yüzde 60 alacak etkinliği gösterdikten sonra grubun kimde olduğu fark etmez” dedi.

CHP’nin bağımsız bir kuruluşa son yaptırdığı ankete dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız, yeter ki hata yapmayalım” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’nin ittifak düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin maddelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var” diye konuştu.

Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarının Meclis’ten “uzlaşma” yoluyla geçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “AKP ile anayasa, iç tüzük ve seçim kanunudaki tavrından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar. Seçim yasalarında CHP’nin önerileri sunulacak ama uzlaşma olmayacak. Siz en sert muhaletefi yapacaksınız” talimatı verdi.

Toplantıda ekonomi her geçen gün kötüye giderken, ekonomi ve sosyal politikalar ile birlikte CHP’nin çözüm önerilerinin halka ayrıntılı şekilde anlatılması kararı alındı.