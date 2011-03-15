Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz: Kısaltılmış askerlik bedelsiz de olabilir

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun dönem askerliğin aşamalı olarak 9 aya indirilmesi önerisini yinelerken “bedelli askerlik” olarak bilinen kısaltılmış askerliğin “bedelsiz” de yapılabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin “Sivil Toplum” raporunu gazetecilere açıklarken, askerlik konusunda yöneltilen soruları da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila’nın, CHP’nin sosyal adalet vurgusu ile “parası olan bedelli olarak kısa dönem askerlik yapabilir” anlayışının bir çelişki oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

“İktidar bedelsiz diyorsa bir ona da razıyız. Bugüne kadar gelen talep, ‘bedel ödemeye hazırız’ şeklinde. Askerliğin aşamalı olarak 9 aya indirilmesini önerdik, büyük medyada yer almamasına şaşırdım. Biz profesyonel askerliğe geçilmesini istiyoruz. Daha küçük, daha etkili bir yapı olsun. Milyonlarca insan besleyerek oluşan hantal yapıya son verilmeli. Arkadaşlarımız bir hazırlık yapıyorlar. Bedelsiz askerlik seçeneği de arkadaşlarımızın önünde.”

AKP’yi eleştirirken “ Askerliği gelin 9 aya indirelim diyoruz, ona bile karşı çıktılar” diyen Kılıçdaroğlu, uygulanagelen askerlik için, “Hepimiz askerlik yaptık, ne olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.