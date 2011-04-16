-KILIÇDAROĞLU'NDAN STAR GAZETESİNE DAVA ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''SSK'daki yolsuzluk operasyonunu yürüten Savcı Ömer Süha Aldan'ın, 'Neşterin diyeti' olarak CHP'den milletvekili adayı yapıldığı'' iddiasını ortaya atan Star Gazetesi hakkında dava açacağı bildirildi. CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, SSK'daki 5 milyar dolarlık yolsuzluğun hesabının sorulması ve bu paranın kimler arasında bölüşüldüğünün açıklanması için soru önergesi verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, ''Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, SSK'daki 5 milyar dolarlık yolsuzluk operasyonunu yürüten Savcı Ömer Süha Aldan'ın, 'Neşterin diyeti' olarak CHP'den milletvekili adayı yapıldığı iddiasını ortaya atan Star Gazetesi'nden yargı önünde hesap soracak'' denildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarına ceza ve tazminat davası açmaları için talimat verdiği bildirilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, ''Yalan haber üretim merkezlerinde hazırlanan ve yandaş gazetelere servis edilen veya gazetenin doğrudan ürettiği yalan haberlerden biri daha yandaş gazetelerden birinde yer almış. Haberde öne sürüldüğü gibi, Neşter'in diyeti yok ama, o gazete yandaşlığın diyetini iftira, karalama, yalan haberle ödemeye çalışıyor. Yargı önünde hesap soracağım. Avukatlarım dava açacaklar. Gazete iddiasını kanıtlayamazsa medya dünyasının yüz karası ve müfterisi ilan edeceğim'' dediği belirtildi. Gazetenin, Kılıçdaroğlu'nu yolsuzluğun parçası gibi sunmaya çalıştığı öne sürülen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun soru önergesi vererek konuyu TBMM'nin gündemine getirdiğine dikkat çekilerek, ''TBMM kayıtlarında yer alan bu belge ve bilgilere rağmen gazetenin yandaş haberciliğini, karalama, iftira ve yalan ile sürdürmesi, yandaşlığın da ötesine geçilerek tetikçilik görevini üstlendiğini göstermektedir. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya başvurmasının nedeni de bu gerçeği ortaya çıkarmak ve hem kamuoyuna gerçekleri, doğruları ulaştırmak hem de yalanı, iftirayı, karalamayı kanıtlamaktır'' ifadesi kullanıldı.