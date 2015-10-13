Kılıçdaroğlu'ndan Star gazetesine: Ben onların haklarını savunuyorum, Star'da tek satır haber yok!

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a 20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinin yakalandığı açıklamasına rağmen bu konuda gazetenin bu konuda “tek satır haber” yapmamasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben Star gazetesinin haklarını savunuyorum, Star’da tek satır haber yok" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Murat Sancak’a saldırının faillerinin yakalandığını hem televizyonda hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde açıklamıştı. Ancak Emniyet'ten ya da Savcılık'tan, Davutoğlu'nun söylediklerini teyit eden bir açıklama gelmedi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak “Ben Star gazetesinin haklarını savunuyorum, Star’da tek satır haber yok.. Ben arkadaşlarımı bugün görevlendirdim. Madem ki failleri yakalanmış, gidin bakın Emniyet’e araştırın dedim” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hande Fırat'a yaptığı açıklamaların tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Ne olmuştu?

Murat Sancak, koruması ve şoförünün bulunduğu otomobil, 20 Ağustos öğle vakti İstanbul Hadımköy Çamlıca Caddesi'ndeki ALKENT 2000 Sitesi önünde çapraz ateşe tutulmuştu. Otomobile 21 mermi isabet etmiş, saldırıda ölen veya yaralanan olmamıştı.

Saldırganların, Sancak'ın korumasıyla kısa süreli bir çatışmaya girdikten sonra olay yerinden araçla kaçtığı belirtilmişti. Murat Sancak İstanbul Emniyeti’nde verdiği ifadede, herhangi bir organize suç örgütünden veya kişiden tehdit almadığını söyledi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyerek saldırganların kimliği ve olay yerinden kaçtığı aracı bulmak için çalışma başlatmıştı. Ancak haftalar geçmesine rağmen failler yakalanamamıştı.

Kılıçdaroğlu dün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, görüşme sırasında kendisine, Sancak saldırısının faillerinin bulunduğunu söylediğini açıklamıştı. Hürriyet'e konuşan güvenlik kaynakları ise dosyanın hala poliste olduğunu, herhangi kişinin gözaltına alındığına dair bir bilginin ellerinde bulunmadığını belirtmişlerdi. Bu konuda ne poliste ne savcılıkta bu yönde bir bilgi var. Valilik ise suskun.

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, da bugünkü köşe yazısında, Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığı iddiasının teyit edilmemesiyle ilgili olarak "Yoksa, bazı yayın organlarında ileri sürüldüğü gibi bu bir 'basın özgürlüğüne saldırı' suçu değil de kumar mafyasının tehdit saldırısı mıydı?" sorusunu yöneltti.