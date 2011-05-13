-KILIÇDAROĞLU'NDAN SSK İDDİALARINA YANIT KAYSERİ (A.A) - 13.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin SSK Genel Müdürlüğü dönemiyle ilgili açıkladığı belgeye ilişkin olarak, '' 65 bin kişilik SSK'da akrabam olarak atadığım bir şube müdürü, şef, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, belli bir yere getirdiğim kişi varsa adını açıklasınlar''dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin bazı ilçelerine giderken parti otobüsünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın, kendisinin SSK Genel Müdürlüğü dönemiyle ilgili olarak açıkladığı belgeyle ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Dürüst ve ahlaklı adamsa o olayın tamamını açıklar. Bu olay iki sayfa, birinci sayfasını niye açıklamıyor, niye gizliyor? Birinci sayfayı açıkladığı zaman yalanı ortaya çıkacak. Kendisini davet ediyorum. O kadar ağır konuşuyorum diyordu ya. Birinci sayfasını açıklarsın, benden de yanıtını alırsın. Ondan bir yanıt bekliyorum. O belgenin birinci sayfasını açıklarsa, ÖSYM'de yapılan görüşmeler orada var. (Bizim sınav yapacak takvimimiz uygun değil) diye yazışmalar var. Onların bütün ayrıntıları vardır, ama başbakan bunu açıklayamıyor, açıklayamaz da. Açıklasın onunla hesaplaşacağız.'' Kendisinin de Başbakan Erdoğan'dan bir açıklama beklediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Adı yolsuzluğa karışmış, milletvekili listelerinde yer almayan, senin bildiğin ama bir şey yapıp yapmadığını bizim bilmediğimiz bakan ve milletvekillerinin ismini açıkla'' dedi. -ÖSYM'YE GÖNDERİLEN MAİL- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı adına ÖSYM'ye gönderildiği iddia edilen mail konusundaki sorular üzerine Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın isim açıklamalarını istediğini belirterek, kendilerinin açıklamasına gerek kalmadan Bakan Yazıcı'nın açıklama yaptığını söyledi. Bu konuyla ilgili de yanıt bekledikleri sorular olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Orada benim merak ettiğim nokta şu; bu mail gittikten sonra ÖSYM Başkanı ne yaptı, bakanı aradı mı? (Sayın bakan mailiniz geldi bu doğru mudur, yanlış mıdır) dedi mi? O mail başka yerlere gitti mi? Hayati Yazıcı, benim bu olayı gündeme getirmemden sonra niçin suç duyurusunda bulundu? Bunun bir CHP komplosu olduğu şeklinde açıklama yaptı. Sen hükümetsin, ortaya çıkarmak için 15 dakika ayırman yeter. Bunu ortaya çıkarmıyorsan bu komplonun parçasısın. Mailin hangi bilgisayardan geldiği belli, kime gittiği belli. Büyük olasılıkla, bu arada yapılan telefon konuşmaları da var. Onları da açıklamaları lazım. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrım var, bu olayı daha ciddi şekilde araştırsınlar. Ben bakan olacağım, benim adımı birisi kullanacak ve göz yumacağım... Ne zaman ki, bu olayı biri gündeme getirdi. Ondan sonra kalkıp, aslan gibi kükreyeceğim (ben bunu yapmadım) diye... Daha önce senin haberin olması lazım.'' -SSK'DA YAKINLARINI İŞE YERLEŞTİRDİĞİ İDDİASI- Gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın, SSK Genel Müdürlüğü döneminde yakınlarını SSK'da işe yerleştirdiği yönündeki iddiaları bulunduğunu da hatırlatmaları üzerine Kılıçdaroğlu, bunların eski iddialar olduğunu, genel müdür olduğu dönemde de bunların gündeme getirildiğini ve iddialara ilişkin açıklamasının KİT Komisyonu tutanaklarında yer aldığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''65 bin kişilik SSK'da bir şube müdürü, şef, daire başkanı, genel müdür yardımcısı akrabam olarak atadığım, belli bir yere getirdiğim kişi varsa adını açıklasınlar. 65 bin kişilik kurumda, ben genel müdür olmadan önce de akrabalarım, yakınlarım vardı. Genel müdür olduktan sonra da vardı. Buna itiraz etmiyorum. Maliye Bakanlığında da, Adalet Bakanlığında da benim akrabalarım var. Akrabalarımın bir yere sınavla girmeleri suç mu? Sınavda bir yolsuzluk varsa hay hay başımın üstüne. Hiçbir sorun yok. Başbakan'a çağrı yaptım. Gel beraber sosyal güvenliği konuşalım. Bütün bunları da konuşalım. Hazırım ben.''