-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''SPEKÜLATÖR'' UYARISI ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye sıcak para spekülatörlerine teslim edilen bir ülke olmamalı''dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Hilton Otel'de düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 24. Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kendisinden önceki konuşmacıların hep ihracattan bahsettiğini, ithalattan bahsedilmediğini söyledi. İlke olarak ''yapılan her şey yanlıştır'' diye bir düşünce içinde olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ancak ithalata dayalı büyümenin yarattığı bazı sorunlar olduğunu belirtti. Ekonomik Sosyal Konsey'in oluşturulması çalışmalarının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu konseyin üç ayda bir toplanmasının öngörüldüğünü, ancak üç yıl içerisinde bir gün bile toplanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Üç ayda toplanması gerekir diye karar alan sizsiniz, yönetmeliği çıkaran sizsiniz, yasayı çıkaran sizsiniz. Destek veren biziz. Yetmedi Anayasa'ya da koydunuz. Niye toplamıyorsunuz? Eğer bunu muhalefet yapmış olsaydı ve başkası bu kurala uymamış olsaydı yine Sayın Başbakan'ın deyimine göre herhalde yeri Silivri olurdu'' diye konuştu. Kendisinden önce konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın ''ekonomik krizin teğet geçtiği'' yönündeki sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Krizin birilerini teğet geçtiği doğru. İktidar aracılığıyla sermaye değişimi yapanlar için kriz teğet geçti'' dedi. Türkiye'nin yeni bir yönetim modeli seçmek zorunda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sıcak parayla büyüyen ekonominin sağlıklı olamayacağını, sıcak para getirenlerin Türkiye'ye ''sömürülen ülke'' gözüyle baktığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Türkiye sıcak para spekülatörlerine teslim edilen bir ülke olmamalı'' diye konuştu. AK Parti iktidarıyla Türkiye'de ''istihdam yaratmayan büyüme'' kavramıyla karşılaşıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Türk sanayicisine dünyanın en pahalı enerjisinin verildiğini öne sürdü. Dünyanın en pahalı nükleer santralinin Türkiye'de kurulduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, aynı zamanda anlaşmaya göre teknoloji konusunda Türkiye'ye bilgi de verilmeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Dünyanın en pahalı enerjisini alım garantisiyle alacağız'' dedi.