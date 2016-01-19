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Kılıçdaroğlu'ndan sonra sıra Gürsel Tekin'de: Cumhurbaşkanı suç duyurusunda bulundu

Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandı

19 Ocak 2016 17:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parti Meclisi bildirisindeki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davası açmıştı.

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçalaması

 

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tekin'in kamuoyuyla paylaştığı 15 Ocak 2016 tarihli parti bildirisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "yargıyı etkilemek, mafya liderini himaye etmek ve mafya lideri üzerinden akademisyenleri tehdit etmekle" suçlandığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen fiiller, hakaret kastıyla uydurulmuş iftiralardan ibarettir" ifadesi kullanılan dilekçede, Tekin'in, ifadeleriyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği bildirildi.

 

“Onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler…”

 

Dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, suçun alenen işlenmesi halinde ise verilecek cezanın altıda bir oranında artırılacağı hatırlatıldı.

Makamına yönelmeyip, kişiliğine karşı işlenmiş de olsa "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun, kişilere karşı suçlar içinde görülmemesi gerektiği kaydedilen dilekçede, Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı bildirildi.

Dilekçede, Tekin hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma yapılarak, kamu davası açılması talep edildi.

 

Ne olmuştu?

 

Tekin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Barış için Akademisyenler'i tehdit etmesine tepki göstererek Peker'in Cumhurbaşkanı'nın himayesinde olduğunu iddia etmişti.

Peker'de Tekin'e yanıt vererek "Sayın Gürsel Tekin, şahsıma sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde olduğum için dokunulamadığını söylemişsiniz, evladınız Ulaş kardeşimi, benimle resim çekilip tanışması için Yener kardeşimle beraber evime yollayan siz değil miydiniz? Oysa ki sayın cumhurbaşkanımız, benimle resim çekilmesi için hiç bir yakınını evime yollamadı. Ayrıca, CVK otelin lobisinde benimle selamlaşıp hal hatır soran, sohbet eden siz değil miydiniz? Ayrıca söylediklerimi doğrulayacak görüntüler ve kişiler otel kayıtlarında bulunmaktadır. Ahmet, Mehmet bana mafya dese, sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde olduğumu söylese belki anlarım. ancak Gürsel abi, bunu siz söyleyince gerçekten anlayamadım. Birilerine yakın olmakla suçlanacaksam, söylediklerimden anlaşılacağı üzere ben size daha yakınım" demişti.

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